Люди с инвалидностью в Кыргызстане освобождены от пошлин

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Кодекс о неналоговых доходах. Документ, одобренный парламентом 17 сентября 2025 года, освобождает от уплаты государственной пошлины с инвалидностью I, II и III групп, а также родителей и опекунов детей с инвалидностью.

Инициаторы проекта отмечают, что мера направлена на упрощение судебной защиты прав детей с инвалидностью и их семей, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, закон призван укрепить принципы социальной справедливости и обеспечить равный доступ к правосудию.