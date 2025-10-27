Погода
$ 87.27 - 87.62
€ 101.00 - 101.90

Люди с инвалидностью в Кыргызстане освобождены от пошлин

135  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Кодекс о неналоговых доходах. Документ, одобренный парламентом 17 сентября 2025 года, освобождает от уплаты государственной пошлины с инвалидностью I, II и III групп, а также родителей и опекунов детей с инвалидностью.

Инициаторы проекта отмечают, что мера направлена на упрощение судебной защиты прав детей с инвалидностью и их семей, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, закон призван укрепить принципы социальной справедливости и обеспечить равный доступ к правосудию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451905
Теги:
закон, инвалиды, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  