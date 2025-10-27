Нурлан Аламанов стал чемпионом мира по самбо среди мастеров

Во втором соревновательном дне Чемпионата мира по самбо среди мастеров, который проходит в узбекской Бухаре, сборная Кыргызстана завоевала первую золотую медаль. Победителем в весовой категории до 64 кг (возрастная группа М4) стал кыргызстанец Нурлан Аламанов, уверенно выиграв все свои поединки и став чемпионом мира. Об этом сообщает Международная федерация самбо (FIAS).

Соревнования проходят в современном спортивном комплексе "Универсал", где опытные самбисты в возрасте от 35 лет и старше борются за мировые награды. В турнире участвуют представители более 30 стран, а медали разыгрываются в семи возрастных категориях и различных весах.

Итоги второго дня

Во второй день соревнований определились победители и призеры в возрастных категориях М3 и М4. Помимо золота Кыргызстана, в лидерах оказались спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Франции и международной команды FIAS.

Категория М4

64 кг - 1. Нурлан Аламанов (Кыргызстан), 2. Сергей Волков (FIAS 1), 3. Амантай Валиев (Казахстан), 3. Александр Ефимов (FIAS 1)

71 кг - 1. Сабуржан Жолдаев (Казахстан)

79 кг - 1. Ильдар Салихов (FIAS 1)

88 кг - 1. Роман Мхеидзе (FIAS 1)

98 кг - 1. Александр Гальцев (FIAS 1)

+98 кг - 1. Хайрулло Насуллаев (Узбекистан)

Категория М3

64 кг - 1. Алексей Стрельников (FIAS 1)

71 кг - 1. Ихтийор Мухидинов (Узбекистан)

79 кг - 1. Ильгиз Шагиев (FIAS 1)

88 кг - 1. Василий Свищев (FIAS 1)

98 кг - 1. Тлепбай Ботбаев (Узбекистан)

+98 кг - 1. Сергей Карпов (FIAS 1)

Кыргызский самбист Нурлан Аламанов стал единственным представителем Центральной Азии, завоевавшим золото во второй день турнира. Его победа принесла Кыргызстану первую медаль на этом чемпионате, что стало важным достижением для национальной команды.

Соревнования в Бухаре продлятся до 27 октября. Впереди - заключительные поединки, где определятся чемпионы в старших возрастных категориях