Футбольный клуб "Кайрат" из Алматы во второй раз подряд стал чемпионом Казахстана, подтвердив статус сильнейшей команды страны. Команда обеспечила себе золотые медали по итогам 26-го тура Премьер-лиги, сыграв вничью с "Астаной" - 1:1. Этот результат позволил алматинцам сохранить первое место в турнирной таблице и завершить сезон на вершине.

Гол за "Кайрат" забил нападающий Эркебулан Сейдахмет, отличившийся в первом тайме, однако "Астана" сумела сравнять счёт после перерыва. Несмотря на ничью, команда из Алматы набрала 59 очков, чего оказалось достаточно, чтобы удержать лидерство.

Турнирная таблица по итогам сезона

Кайрат (Алматы) - 59 очков

Астана - 57 очков

Тобол (Костанай) - 54 очка

Ордабасы (Шымкент) - 50 очков

За "Кайрат" выступают белорусские футболисты Александр Мартынович и Валерий Громыко, которые сыграли ключевую роль в успехе клуба. Опытный защитник Мартынович укрепил оборону команды, а Громыко отметился результативными действиями в атаке и центре поля.

Главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев отметил, что стабильность и командная дисциплина стали главным фактором победы:

"Мы прошли сложный сезон, но игроки продемонстрировали характер. Рад, что команда вновь доказала свою силу", - сказал наставник после матча.

Сезон-2025 стал для алматинского клуба одним из самых успешных в последние годы. Помимо чемпионства, "Кайрат" продолжает выступление в общем этапе Лиги чемпионов АФК, представляя Казахстан на международной арене.

Таким образом, "Кайрат" уверенно подтвердил свой статус лидера казахстанского футбола, выиграв чемпионат страны второй год подряд и закрепив за собой репутацию одной из сильнейших команд Центральной Азии.