Дана Уайт отказался поддерживать боксёрский реванш Емельяненко и КроКопа

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о возможной организации реванша между легендами смешанных единоборств - Фёдором Емельяненко и Мирко КроКопом - по правилам бокса.

На пресс-конференции после турнира UFC 321 в Абу-Даби Уайт заявил, что не планирует участвовать в организации боя:

"Фёдор заявил, что хотел бы провести бой по правилам бокса с Мирко КроКопом? Я бы не хотел видеть на своём боксёрском шоу такую пару. Думаю, найдётся много людей, которые будут заинтересованы в организации этого поединка, но не я".

Напомним, Фёдор Емельяненко ранее обратился к КроКопу с предложением провести реванш весной 2026 года в Сербии, что вызвало широкий интерес среди фанатов ММА и бокса.

Первый бой между бойцами состоялся в 2005 году в рамках турнира PRIDE Final Conflict, где победу единогласным решением судей одержал Емельяненко.

Эксперты отмечают, что реванш по боксу стал бы необычным экспериментом для легенд ММА, однако его реализация напрямую зависит от заинтересованных промоутеров, а не от UFC.