Джон Джонс примет вызов Алекса Перейры после UFC 321

После турнира UFC 321, где титульный бой в тяжёлом весе между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом был признан несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз, бывший двукратный чемпион мира Джон Джонс принял вызов чемпиона Алекса Перейры на бой.

Перейра обратился к Джонсу через соцсети, заявив, что их поединок "сделает тяжёлую весовую дивизию снова великой". Джонс ответил согласием и предложил провести бой на мероприятии UFC в Белом доме, ориентировочно запланированном на июнь 2026 года.

Президент UFC Дана Уайт выразил сомнения в проведении поединка, напомнив о прошлых нарушениях дисциплины Джонса, из-за которых он считается ненадёжным участником главных событий.

Эксперты отмечают, что бой между Джонсом и Перейрой станет настоящим блокбастером независимо от того, будет ли разыгрываться чемпионский титул. UFC уже активно рассматривает возможность сделать их поединок главным номерным событием будущего турнира, который обещает стать одной из самых громких встреч MMA в 2026 году.