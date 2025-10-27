КПЛ-2025: "Дордой" одерживает разгромную победу над "Бишкек Сити"

В 24-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу Премьер-Лиги столичный "Дордой" уверенно обыграл одного из аутсайдеров турнира - "Бишкек Сити" - со счётом 3:0. Игра прошла 25 октября на стадионе УТБ "Мурас Юнайтед".

Ход матча:

На 15-й минуте Суйунтбек Мамыралиев открыл счёт, замкнув головой навес с фланга от Кая Мерка.

Через 25 минут после точного удара с угла штрафной сам Кай Мерк увеличил преимущество "Дордоя" - 2:0.

В 79-й минуте Алексей Лобов завершил атаку после подачи с углового от Эрназа Абилова, установив окончательный счёт - 3:0.

Несмотря на попытки "Бишкек Сити" сократить разрыв, вратарь "Дордоя" Адилет Абдырайымов демонстрировал надёжную игру, отразив несколько опасных ударов. В итоге столичный клуб довёл матч до уверенной победы.

Лучший игрок матча: Кай Мерк ("Дордой")

Турнирная таблица после 24-го тура КПЛ-2025

Барс (Каракол) - 55 очков, 24 матча

Мурас Юнайтед - 54 очка, 24 матча

Дордой - 53 очка, 24 матча

Абдыш-Ата - 50 очков, 24 матча

Алай (Ош) - 42 очка, 23 матча

Таким образом, "Дордой" вновь входит в тройку лидеров и продолжает борьбу за медали чемпионата вместе с другими 14 клубами Премьер-Лиги.

Составы команд:

Бишкек Сити: Прядкин, Аскербеков, Курталич, Каныбеков, Эмилбеков, Дервишагич, Камолов, Межитов, Боаду, Губанов (к), Петерман

Дордой: Абдырайымов, Заименко, Ло Ндойе, Акылбеков, Бекбердинов, Кадыржанов, Кобылянский, Лобов, Мамыралиев (к), Кай Мерк, Батырканов

Судейская бригада:

Главный арбитр - Сейит Доолоткелди уулу, помощники - Исмаилжан Талипжанов, Арген Чынгыз уулу, резервный - Денис Шалаев. Комиссар - Анаргуль Абдышова, инспектор - Эркинбек Насыров.