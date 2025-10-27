Эль Класико вновь подчеркнул накал страстей между "Реалом" и "Барселоной"

"Реал Мадрид" одержал победу над "Барселоной" со счётом 2:0 благодаря голам Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема в первом тайме на Сантьяго Бернабеу. Победа позволила "Реалу" увеличить отрыв в таблице Ла Лиги до пяти очков.

Матч запомнился не только игрой на поле: напряжённость возникла между бразильским форвардом Винисиусом Жуниором и юным игроком "Барселоны" Ламине Ямалом. Конфликт спровоцировали недавние комментарии Ямала, в которых он критиковал "Реал" за судейские решения.

Защитник "Реала" Дани Карвахаль собирался вступить в словесное противостояние с Ямалом, а кадры горячей дискуссии быстро стали вирусными. Винисиус также пытался встретиться с Ямалом в туннеле, но игроки и официальные лица разняли их.

После матча Винисиус присоединился к празднованию победы с командой, хотя последние минуты провёл на скамейке запасных, явно недовольный решением тренера Хаби Алонсо о замене.

Эль Класико вновь подчеркнул накал страстей между двумя клубами и важность любой сказанной реплики, способной усилить соперничество в начале сезона Ла Лиги.