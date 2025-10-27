Погода
$ 87.27 - 87.62
€ 101.00 - 101.90

Эль Класико вновь подчеркнул накал страстей между "Реалом" и "Барселоной"

128  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Реал Мадрид" одержал победу над "Барселоной" со счётом 2:0 благодаря голам Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема в первом тайме на Сантьяго Бернабеу. Победа позволила "Реалу" увеличить отрыв в таблице Ла Лиги до пяти очков.

Матч запомнился не только игрой на поле: напряжённость возникла между бразильским форвардом Винисиусом Жуниором и юным игроком "Барселоны" Ламине Ямалом. Конфликт спровоцировали недавние комментарии Ямала, в которых он критиковал "Реал" за судейские решения.

Защитник "Реала" Дани Карвахаль собирался вступить в словесное противостояние с Ямалом, а кадры горячей дискуссии быстро стали вирусными. Винисиус также пытался встретиться с Ямалом в туннеле, но игроки и официальные лица разняли их.

После матча Винисиус присоединился к празднованию победы с командой, хотя последние минуты провёл на скамейке запасных, явно недовольный решением тренера Хаби Алонсо о замене.

Эль Класико вновь подчеркнул накал страстей между двумя клубами и важность любой сказанной реплики, способной усилить соперничество в начале сезона Ла Лиги.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451917
Теги:
футбол, Испания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  