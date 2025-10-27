В Чуйской области задержали группу, напавшую на инкассатора

В Чуйской области сотрудники милиции задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на инкассатора. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона. По данным ведомства, нападение произошло ранним утром 18 октября 2025 года на Ак-Суйском повороте, за газовой заправкой села Петровка.

Неизвестные лица азиатской внешности в медицинских масках распылили в лицо инкассатору перцовый баллончик, после чего завладели двумя сумками и скрылись. Потерпевший, гражданин А.К., обратился в милицию с письменным заявлением.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 (Разбой) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые граждане С.Т. (1988 г.р.), И.Н. (1987 г.р.), У.М. (2000 г.р.) и Д.Ш. (2002 г.р.).

Все четверо задержаны в порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса и водворены в изолятор временного содержания. Решением районного суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по делу продолжается.