Кыргызстанские таэквондисты выступят на чемпионате мира в Корее

Спортсмены из Кыргызстана примут участие в чемпионате мира по всемирному таэквондо в разделе пхумсэ (статус G-2), который пройдет в ноябре–декабре в Корее.
В соревнованиях примут участие 5 представителей Ассоциации таэквондо WT Кыргызстана в разных возрастных категориях. На данный момент команда проходит подготовительные сборы в Бишкеке, готовясь к международным выступлениям.
Состав сборной Кыргызстана:
Ажар Махметова – до 30 лет
Дмитрий Ли – до 30 лет
Алмаз Раимкулов – до 40 лет
Валерий Тен – до 60 лет
Айгерим Ашимова – фристайл пхумсэ
Онлайн-турнир станет важной площадкой для кыргызстанских спортсменов, позволяя набирать рейтинговые очки и представлять страну на мировой арене.