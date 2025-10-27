Кыргызстанские таэквондисты выступят на чемпионате мира в Корее

Спортсмены из Кыргызстана примут участие в чемпионате мира по всемирному таэквондо в разделе пхумсэ (статус G-2), который пройдет в ноябре–декабре в Корее.

В соревнованиях примут участие 5 представителей Ассоциации таэквондо WT Кыргызстана в разных возрастных категориях. На данный момент команда проходит подготовительные сборы в Бишкеке, готовясь к международным выступлениям.

Состав сборной Кыргызстана:

Ажар Махметова – до 30 лет

Дмитрий Ли – до 30 лет

Алмаз Раимкулов – до 40 лет

Валерий Тен – до 60 лет

Айгерим Ашимова – фристайл пхумсэ

Онлайн-турнир станет важной площадкой для кыргызстанских спортсменов, позволяя набирать рейтинговые очки и представлять страну на мировой арене.