Кыргызстанские таэквондисты выступят на чемпионате мира в Корее

68  0
- Самуэль Деди Ирие
Спортсмены из Кыргызстана примут участие в чемпионате мира по всемирному таэквондо в разделе пхумсэ (статус G-2), который пройдет в ноябре–декабре в Корее.

В соревнованиях примут участие 5 представителей Ассоциации таэквондо WT Кыргызстана в разных возрастных категориях. На данный момент команда проходит подготовительные сборы в Бишкеке, готовясь к международным выступлениям.

Состав сборной Кыргызстана:

Ажар Махметова – до 30 лет

Дмитрий Ли – до 30 лет

Алмаз Раимкулов – до 40 лет

Валерий Тен – до 60 лет

Айгерим Ашимова – фристайл пхумсэ

Онлайн-турнир станет важной площадкой для кыргызстанских спортсменов, позволяя набирать рейтинговые очки и представлять страну на мировой арене.


URL: https://www.vb.kg/451920
Теги:
таэквондо, Кыргызстан
