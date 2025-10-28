В Кыргызстане запустят Высшую школу губернаторов

РАНХиГС и инвестфонд Central Asia Capital открыли в Бишкеке Высшую школу бизнеса Центральной Азии.

Это первая классическая программа MBA в Центральноазиатском регионе, разработанная в сотрудничестве с испанской Бизнес-школой IESE, которая занимает 1-е место в Европе (Financial Times).

На открытии присутствовали министр цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики Азамат Жамангулов, министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков и заместитель Председателя Кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев.

"В ближайшие полгода в партнерстве с РАНХиГС мы запустим Высшую школу губернаторов - программу для высшего менеджмента госуправления", - отметил Антон Собин, основатель Central Asia Capital.

Программу обучения создали на базе Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Учебный курс разработан в сотрудничестве с Бизнес-школой IESE в Барселоне, которая занимает 1-е место в Европе по версии Financial Times.

Учебный процесс построен по гибридной модели: десять очных сессий пройдут в Бишкеке, четыре - в Москве, а семь модулей состоятся онлайн. Длительность обучения составит 21 месяц, первый набор уже стартовал сегодня 23 октября.

"Наши правительства тесно взаимодействуют - практически все вопросы решаются с большой долей взаимопонимания в режиме реального времени", - отметил Первый заместитель Председателя Кабинета министров Кыргызстана Данияр Джолдошевич Амангельдиев.

Слушателям MBA в Кыргызстане доступны дисциплины по стратегическому менеджменту, маркетингу, корпоративным финансам, управлению изменениями, а также курсы по выбору.

В преподавательский состав школы в Бишкеке вошли ведущие российские эксперты, среди которых: доктор экономических наук и заслуженный экономист РФ Сергей Оганович Календжян; директор Центра корпоративного и бизнес-образования РАНХиГС Ольга Владимировна Гумилевская; директор программы MBA РАНХиГС и кандидат экономических наук Альвина Огановна Календжян.

Стоимость обучения составляет 400 тысяч сом в год (примерно 400 тысяч рублей). Подобное обучение в Москве в РАНХиГС стоит в пять раз дороже (около 2 млн). Первая группа слушателей составляет 26 человек, следующий набор планируется на весну 2026 года в таком же количестве.