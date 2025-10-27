Погода
В Кыргызстане ярко отметили День ООН

- Светлана Лаптева
В День ООН система Организации Объединённых Наций в Кыргызской Республике отметила 80-летие Организации праздничным мероприятием в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева под девизом "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед".

Участники отмечают, что давно День ООН в Кыргызстане не отмечался так ярко. Мероприятие собрало многочисленных национальных и международных партнёров системы ООН - представителей государственных органов, парламента, гражданского общества, молодёжи, СМИ, международных организаций и сотрудников ООН - чтобы подтвердить общую приверженность Кыргызстана и Организации Объединённых Наций принципам мира, устойчивого развития и прав человека.

В своём приветственном слове Постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике Антье Граве подчеркнула неизменную важность диалога и партнёрства в решении глобальных и локальных вызовов:

"Подобно сегодняшнему оркестру комузистов, состоящему из 80 исполнителей, Организация Объединённых Наций объединяет множество разных голосов, каждый со своим тоном и ритмом, но способных создавать гармонию, когда они играют вместе ради общей цели. В этом и заключается суть Организации Объединённых Наций - и многосторонности - единство в многообразии и сила через сотрудничество."

На мероприятии также выступил Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев. В своем выступлении Министр подчеркнул, что история кыргызской дипломатии во многом перекликается с историей Организации Объединённых Наций, объединённых общей целью - служить миру, развитию и международному сотрудничеству.

"В прошлом году мы отметили 80-летие дипломатической службы нашей республики, и тот факт, что она была основана в один день с Организацией Объединённых Наций, не является простой символикой. Кыргызстан вместе с ООН прошёл сложный путь - через противоречия и вызовы, периоды становления и напряжения, иногда по широкому, а иногда по узкому пути развития", - отметил Жээнбек Кулубаев.

Затем состоялась панельная дискуссия на тему "ООН в 80 лет: партнёрство и цели в меняющемся мире" с участием представителей гражданского общества и экспертного сообщества.

Выставка "Деревня ООН" продемонстрировала работу 27 агентств системы ООН, действующих в Кыргызстане, по четырём тематическим направлениям - Мир, Развитие, Права человека и Гендерное равенство, - наглядно показав совместные усилия ООН и её партнёров по продвижению Целей устойчивого развития по всей стране.

Справочная информация

День Организации Объединённых Наций отмечает годовщину вступления в силу Устава ООН 24 октября 1945 года. Уже 80 лет Устав служит основой для совместных усилий по укреплению мира, продвижению устойчивого развития и защите прав человека для всех. Кыргызстан стал членом Организации Объединённых Наций 2 марта 1992 года, а постоянное представительство системы ООН в стране было открыто в 1993 году.


ООН, Кыргызстан
