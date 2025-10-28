Погода
ЕАБР окажет помощь в проекте ГЧП в сфере устойчивого обращения с отходами

- Светлана Лаптева
В рамках IV Международной конференции по государственно-частному партнёрству состоялось подписание соглашения между Евразийским банком развития (ЕАБР) и компанией "Таза Био Сервис" о предоставлении технического содействия для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта ГЧП по созданию и эксплуатации инфраструктуры устойчивого обращения с отходами и вторичных материальных ресурсов (ВМР).

Проект направлен на переход к экономике замкнутого цикла и развитие современной системы управления отходами в Кыргызской Республике. В рамках предоставляемого техсодействия ЕАБР профинансирует проведение анализа объемов и состава отходов, исследование рынка ВМР, разработку технико-экономических показателей инфраструктуры, финансовой и юридической моделей, а также социально-экологическую оценку проекта. Полученные материалы станут основой для последующего структурирования и запуска проекта ГЧП.

"В проекте ГЧП будут применяться технологии, обеспечивающие вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот, что станет одним из источников дохода частного партнёра. В отличие от традиционных проектов линейной экономики, где отходы рассматриваются как предметы, подлежащие удалению или захоронению, в модели экономики замкнутого цикла они превращаются в доходные активы и ценные ресурсы", - отметила директор по проектам ГЧП Департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР Светлана Маслова.

Ожидается, что реализация подобных инновационных проектов позволит сократить объёмы отходов, направляемых на полигоны, увеличить использование вторичных материалов в промышленности Кыргызстана и тем самым расширить сырьевую базу страны.

"Разработка ТЭО проекта является частью масштабной Программы технического содействия ЕАБР "Развитие устойчивого обращения с отходами и вторичных материальных ресурсов в Кыргызстане: инфраструктура и переход к экономике замкнутого цикла". В её рамках также будет подготовлена Программа развития рынка вторичных материальных ресурсов", - добавила Светлана Маслова.

Кроме того, на конференции было подписано трёхстороннее соглашение между ЕАБР, Российско-Кыргызским фондом развития и Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР о разработке Программы развития рынка вторичных материальных ресурсов.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022–2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".


