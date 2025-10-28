Погода
В КРСУ открылась брендированная аудитория Евразийского банка развития

- Светлана Лаптева
Евразийский банк развития (ЕАБР) совместно с Центром государственно-частного партнёрства при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики открыл брендированную аудиторию в одном из ведущих вузов страны - Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ).

Аудитория создана в рамках Проекта технического содействия ЕАБР по развитию институциональной среды ГЧП в Кыргызской Республике. Цель проекта - наращивание компетенций и экспертизы по ГЧП, в том числе путем подготовки специалистов, владеющих современными инструментами инвестиционного анализа, управления проектами ГЧП.

Пространство оборудовано мультимедийной техникой и оформлено в фирменном стиле ЕАБР и КРСУ. Здесь будут проходить лекции, семинары, проектные сессии и научно-практические конференции, посвящённые вопросам развития ГЧП и интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Директор Евразийского банка развития по Кыргызской Республике Нурлан Акматов подчеркнул, что открытие аудитории - важный шаг в укреплении сотрудничества образовательных и финансовых институтов:

"Это символичный и значимый этап в реализации совместных инициатив. Проект способствует не только созданию современных образовательных программ, но и формированию среды, где знания соединяются с реальной практикой. Молодые специалисты смогут развивать навыки, необходимые для участия в проектах ГЧП, а энергия и профессиональные амбиции студентов станут движущей силой устойчивого экономического развития страны".

Директор по проектам ГЧП ЕАБР Светлана Маслова отметила, что:

"Подобные проекты ЕАБР реализует и в других странах-участницах - в Армении, Таджикистане и Казахстане - создавая тем самым перспективы интеграционного сотрудничества в сфере ГЧП при участии вузов и национальных центров ГЧП стран-участниц. Ранее подобная аудитория была открыта в Ереване, и проект показал высокую эффективность - теперь мы масштабируем лучшие практики в других странах региона", - подчеркнула Светлана Маслова, директор по проектам ГЧП ЕАБР".

Своими впечатлениями поделился директор Центра государственно-частного партнёрства при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР Нурбек Анарбеков, выпускник КРСУ:

"Возвращаясь в родной университет, я испытываю особую гордость. Сегодня студенты имеют возможность учиться в современных аудиториях, изучать актуальные дисциплины и взаимодействовать с ведущими финансовыми институтами. Рад, что проект стартовал именно в КРСУ - это показатель доверия и признания высокого уровня университета".

Проректор по научной деятельности КРСУ Евгений Шекунов отметил, что открытие аудитории ЕАБР отражает курс университета на обновление и развитие: "КРСУ меняется, и такие проекты - часть этого процесса. Уверен, что сотрудничество с Евразийским банком развития станет стимулом для появления новых идей, исследований и образовательных программ, отвечающих вызовам современной экономики".

Открытие брендированной аудитории ЕАБР стало знаковым событием для академического и делового сообщества Кыргызстана. Оно укрепляет интеграцию образовательных и финансовых институтов евразийского пространства и открывает студентам КРСУ новые возможности для профессионального роста и участия в проектах устойчивого развития.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022–2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".


