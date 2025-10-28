В Шымкенте установили "умные" туалеты. Почему бы не сделать такие у нас?

В Шымкенте (Казахстан) появился уже шестой smart-туалет, полностью стеклянный и работающий по системе QR-кода или Face ID. Как только человек заходит внутрь, прозрачные стены автоматически становятся матовыми, обеспечивая полную приватность.

Проект реализован Университетом "Мирас" совместно с акимиатом. По задумке авторов, инновационные уборные должны разрушить стереотип о том, что общественный туалет - это грязь и антисанитария.

Внутри smart-туалета все продумано до мелочей: чистота, теплый пол, воздухоочиститель, кондиционер на жаркую погоду, туалетная бумага и сенсорная подача воды. Есть даже отдельная зона для того, чтобы помыться, освежиться или поменять подгузник ребенку.

"Человек может увидеть издалека, свободна кабинка или занята. Это также способ избежать вандализма, система фиксирует, кто и когда пользовался уборной. А прозрачность до входа повышает безопасность, так как сразу видно, что внутри никого нет", - рассказал ректор университета Нуркен Халыкберген.

В акимате подчеркнули, что из бюджета не потратили ни одного тенге и все расходы покрыли спонсоры. До конца года в Шымкенте планируют установить еще 40 таких smart-кабинок.

Подобные "прозрачные туалеты" впервые появились в 2020 году в токийском районе Сибуя. Их автор - японский архитектор Бан Сигэру, лауреат Притцкеровской премии, которую часто называют "Нобелевской премией в архитектуре".

И вот теперь футуристическая идея японца успешно приживается в Центральной Азии.

Глядя на этот пример, невольно возникает вопрос, почему бы не внедрить такие туалеты и в Бишкеке? Городские власти не раз говорили о необходимости навести порядок с общественными уборными. И если шымкентский опыт действительно покажет себя с лучшей стороны, то, возможно, пришло время сделать "умные" туалеты и у нас. Ведь чистота и комфорт - это тоже показатель современного города.