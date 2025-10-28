В Алматы внедряют "умные" технологии для водоснабжения и канализации

В Алматы ведется поэтапная реализация проекта "Умный водоканал", направленного на цифровизацию и автоматизацию всех основных процессов водоснабжения и водоотведения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщили в ГКП "Алматы Су" на официальный запрос агентства.

- Реализованы проекты автоматизации по учету электроэнергии, биллингу и системе документооборота. В целях обслуживания измерительных приборов и автоматики технологических процессов при производстве и распределении воды, отвода и очистки сточных воды на Предприятии функционирует отдельное структурное подразделение, - говорится в ответе.

По информации предприятия, за последние годы на предприятии были внедрены технологии частотно регулируемых приводов, работающих в автоматическом режиме, что значительно повысило энергоэффективность работы насосных станций.

Проведена замена систем защиты глубинных насосов с электроникой советского производства на современное оборудование различных зарубежных производителей.

В частности, автоматики систем плавного пуска насосов и станций защиты, таких известных производителей промышленной электроники.

В компании подтвердили, что рассматривают внедрение элементов искусственного интеллекта и "умных" сетей в рамках развития системы "Умный водоканал".

- Технологии интернета вещей (IoT) и автоматизированные аналитические системы позволят в будущем осуществлять прогнозирование утечек, аномалий давления и потребления, а также оптимизировать подачу воды в реальном времени. В настоящее время проводится подготовительный этап - формирование инфраструктуры и внедрение оборудования, совместимого с цифровыми системами управления, - отметили в "Алматы Су".

В период 2025–2027 годов планируется реализация трех ключевых проектов:

автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на водозаборах, насосных и канализационных станциях;

системы сводного баланса на базе цифрового двойника;

системы управления ресурсами предприятия на базе "1С: ERP".

Автоматизация, по данным "Алматы Су", позволит снизить электропотребление и износ оборудования, уменьшить потери воды и аварии, повысить оперативность и качество обслуживания потребителей, а также оптимизировать расходы и численность персонала.

Для ускорения процессов цифровизации на предприятии создан Проектный офис, который реализует задачи в рамках национальных проектов:

проект по водоснабжению "Чистая вода в каждый дом", который включает в себя комплексную программу модернизации объектов и сетей с внедрением комплексной автоматизации технологических процессов;

проект по канализации "Чистый поток", включает в себя комплексную программу реновации, модернизации и технического перевооружения всей инфраструктуры канализационных очистных сооружений с учетом перспективы развития города и агломераций.

Эти нововведения направлены на обеспечение стабильного, качественного и безопасного водоснабжения для жителей Алматы.

Напомним, в Алматы продолжает активное развитие цифровой инфраструктуры в рамках концепции "умного города".

Сегодня к платформе Единой системы видеонаблюдения подключено свыше 50 тысяч камер общественного видеонаблюдения, из которых 2,2 тысячи оснащены функцией распознавания лиц.