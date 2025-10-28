Погода
$ 87.25 - 87.65
€ 101.00 - 101.90

В Алматы внедряют "умные" технологии для водоснабжения и канализации

231  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Алматы ведется поэтапная реализация проекта "Умный водоканал", направленного на цифровизацию и автоматизацию всех основных процессов водоснабжения и водоотведения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщили в ГКП "Алматы Су" на официальный запрос агентства.

- Реализованы проекты автоматизации по учету электроэнергии, биллингу и системе документооборота. В целях обслуживания измерительных приборов и автоматики технологических процессов при производстве и распределении воды, отвода и очистки сточных воды на Предприятии функционирует отдельное структурное подразделение, - говорится в ответе.

По информации предприятия, за последние годы на предприятии были внедрены технологии частотно регулируемых приводов, работающих в автоматическом режиме, что значительно повысило энергоэффективность работы насосных станций.

Проведена замена систем защиты глубинных насосов с электроникой советского производства на современное оборудование различных зарубежных производителей.

В частности, автоматики систем плавного пуска насосов и станций защиты, таких известных производителей промышленной электроники.

В компании подтвердили, что рассматривают внедрение элементов искусственного интеллекта и "умных" сетей в рамках развития системы "Умный водоканал".

- Технологии интернета вещей (IoT) и автоматизированные аналитические системы позволят в будущем осуществлять прогнозирование утечек, аномалий давления и потребления, а также оптимизировать подачу воды в реальном времени. В настоящее время проводится подготовительный этап - формирование инфраструктуры и внедрение оборудования, совместимого с цифровыми системами управления, - отметили в "Алматы Су".

В период 2025–2027 годов планируется реализация трех ключевых проектов:

автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на водозаборах, насосных и канализационных станциях;

системы сводного баланса на базе цифрового двойника;

системы управления ресурсами предприятия на базе "1С: ERP".

Автоматизация, по данным "Алматы Су", позволит снизить электропотребление и износ оборудования, уменьшить потери воды и аварии, повысить оперативность и качество обслуживания потребителей, а также оптимизировать расходы и численность персонала.

Для ускорения процессов цифровизации на предприятии создан Проектный офис, который реализует задачи в рамках национальных проектов:

проект по водоснабжению "Чистая вода в каждый дом", который включает в себя комплексную программу модернизации объектов и сетей с внедрением комплексной автоматизации технологических процессов;

проект по канализации "Чистый поток", включает в себя комплексную программу реновации, модернизации и технического перевооружения всей инфраструктуры канализационных очистных сооружений с учетом перспективы развития города и агломераций.

Эти нововведения направлены на обеспечение стабильного, качественного и безопасного водоснабжения для жителей Алматы.

Напомним, в Алматы продолжает активное развитие цифровой инфраструктуры в рамках концепции "умного города".

Сегодня к платформе Единой системы видеонаблюдения подключено свыше 50 тысяч камер общественного видеонаблюдения, из которых 2,2 тысячи оснащены функцией распознавания лиц.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451932
Теги:
водоснабжение, Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  