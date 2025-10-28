В ЕАЭС обсуждают предложение России повысить пошлины на импорт одежды

Евразийская экономическая комиссия изучает предложения Минэкономразвития России о повышении пошлин на ввозимую на территорию ЕАЭС из третьих стран одежду. В российском правительстве предлагают повысить пошлины на 80 групп товаров легпрома.

В этом списке такие товары, как: головные уборы, пальто, куртки, брюки, свитеры и пуловеры, спортивные костюмы, белье, в том числе туалетное и кухонное и др.

В большинстве случаев на них предлагают установить ставку в размере 15%, но не менее определенной суммы в валюте за килограмм. На некоторые наименования товаров - €1,5 за 1 кг, на другие - €1,88 и даже €2,25.

Пока прошло предварительное общественное обсуждение. Например, в российских ассоциациях компаний омниканальной торговли (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) по этому поводу высказались отрицательно.

Там считают, что мощности отечественных производителей и без того загружены почти полностью и увеличить их резко невозможно. Между тем на импорт, например, в России приходится более 87% этой продукции.

