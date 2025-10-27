Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев с рабочим визитом посетил КНР

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев с рабочим визитом прибыл в город Чандэ Китайской Народной Республики. В рамках визита он ознакомился с работой завода "CRRC Electric", специализирующегося на производстве электрических автобусов.

Посещение завода направлено на изучение современных технологий в сфере экологичного общественного транспорта и рассмотрение возможностей дальнейшего сотрудничества в целях развития транспортной инфраструктуры Бишкека

Также в ходе визита планируются встречи с представителями завода и обсуждение перспектив внедрения электротранспорта в Бишкеке.

Кроме того, в рамках визита рассматривается возможность строительства аналогичного завода по производству электрических автобусов на территории города Бишкек.