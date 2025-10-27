Погода
$ 87.27 - 87.62
€ 101.00 - 101.90

На "Аллее жизни" высадили более 100 деревьев как символ победы над раком

205  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столичном парке имени Боталиева состоялась акция в поддержку женщин, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями.

В мероприятии приняли участие мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, представители Министерства здравоохранения КР, Жогорку Кенеша КР, ведущие врачи-онкологи Национального центра онкологии, а также женщины, победившие рак, и те, кто находится в процессе лечения.

Участники высадили более 100 молодых деревьев, создав живописную "Аллею жизни". Мероприятие организовано общественным объединением "Онкомастерская "Вместе ради жизни"" и приурочено к Всемирному месяцу борьбы с раком молочной железы - "Розовому октябрю".

.Акция прошла под глубоким символическим посылом - "продолжение жизни вопреки всему". Подобно молодым деревьям, которые пробиваются к солнцу, женщины, прошедшие через онкологию, доказывают, что жизнь продолжается - наполненная надеждой, силой и стремлением к светлому будущему.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451935
Теги:
Бишкек, деревья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  