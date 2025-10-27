На "Аллее жизни" высадили более 100 деревьев как символ победы над раком

В столичном парке имени Боталиева состоялась акция в поддержку женщин, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями.

В мероприятии приняли участие мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, представители Министерства здравоохранения КР, Жогорку Кенеша КР, ведущие врачи-онкологи Национального центра онкологии, а также женщины, победившие рак, и те, кто находится в процессе лечения.

Участники высадили более 100 молодых деревьев, создав живописную "Аллею жизни". Мероприятие организовано общественным объединением "Онкомастерская "Вместе ради жизни"" и приурочено к Всемирному месяцу борьбы с раком молочной железы - "Розовому октябрю".

.Акция прошла под глубоким символическим посылом - "продолжение жизни вопреки всему". Подобно молодым деревьям, которые пробиваются к солнцу, женщины, прошедшие через онкологию, доказывают, что жизнь продолжается - наполненная надеждой, силой и стремлением к светлому будущему.