Бизнесмены КР и КНР обсудили противодействие рискам при инвестировании

В Бишкеке в рамках Китайской арбитражной недели прошел тематический семинар "Правовая среда и противодействие рискам при инвестировании в Центральной Азии". Участие приняли президент Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев, представители делового сообщества Кыргызстана и Китая, эксперты по международному арбитражу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Модераторы и спикеры обсудили:
По итогам мероприятия подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере арбитража.тики управления рисками и досудебного урегулирования споров;
