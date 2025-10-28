Погода
Бизнесмены КР и КНР обсудили противодействие рискам при инвестировании

- Светлана Лаптева
В Бишкеке в рамках Китайской арбитражной недели прошел тематический семинар "Правовая среда и противодействие рискам при инвестировании в Центральной Азии". Участие приняли президент Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев, представители делового сообщества Кыргызстана и Китая, эксперты по международному арбитражу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Модераторы и спикеры обсудили:

  1. актуальные правовые режимы для инвесторов в странах Центральной Азии;
  2. практики управления рисками и досудебного урегулирования споров;
  3. использование международного и третейского арбитража для защиты прав компаний;
  4. стандарты договорной работы в трансграничных проектах (страхование, комплаенс, санкционные и форс-мажорные оговорки).

По итогам мероприятия подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере арбитража.

По итогам мероприятия подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере арбитража.


