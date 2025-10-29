Выставка вузов России пройдет в городах Кыргызстана

С 29 по 31 октября 2025 года в городах Бишкек, Кант и Кара-Балта состоится выставка российских университетов "Образование в России –2026/27".
Выставка проходит в рамках Форума руководителей вузов Кыргызской Республики и продолжающегося приема документов на обучение в российских вузах по квотам Правительства России.
Выставка будет интересна для учащихся 10–11-х классов, будущих магистрантов и аспирантов. Это уникальная возможность пообщаться напрямую с представителями вузов и узнать об образовательных программах, студенческой жизни и возможностях построения карьеры.
Свои образовательные программы для абитуриентов представят 28 вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Казани, Хабаровска, Самары, Омска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Тюмени и других городов страны. Список вузов-участников доступен по ссылке.
РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ
29-30-31 октября, г. Бишкек
Главный корпус КРСУ им. Б.Н. Ельцина, ул. Киевская, 44
с 12.00 до 16.30
29 октября, г. Кант.
Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Д.П. Зубкова города Кант
с 12.00 до 14.00
30 октября, г. Кара-Балта
Дворец Культуры им. Ленина (ул. Ленина, дом 2)
13:30-15:30
Вход на выставку во всех городах и участие в любых мероприятиях бесплатные.