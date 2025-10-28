Погода
Россия передала на юг Кыргызстана 121 тонну растительного масла

- Светлана Лаптева
Исполняющий обязанности главы Генконсульства России в Оше Валерий Катункин и третий секретарь Генконсульства России в Оше Анастасия Егерева приняли участие в церемонии передачи очередной партии российской продовольственной помощи в объёме 121,440 тонны подсолнечного масла. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Продовольствие будет распределено представителями ВПП ООН и местными органами власти среди нуждающихся семей на юге Кыргызстана.

В церемонии передачи также приняли участие представители Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызстане.

Российская Федерация является крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызской Республики. В течение последних 15 лет Правительство России и ВПП ООН совместно оказали поддержку гражданам Кыргызской Республики на различных уровнях - от чрезвычайной помощи и восстановления до развития, включая системы социальной защиты, такие как Национальная программа школьного питания.


Теги:
Ошская область, Россия, Помощь
