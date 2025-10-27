Погода
В Санкт-Петербурге пройдет международный муниципальный форум БРИКС

С 29 по 31 октября 2025 года в культурной столице России, Санкт-Петербурге, состоится международный муниципальный форум БРИКС (ММФ БРИКС) – ключевая коммуникационно-деловая платформа для обмена передовым опытом, инновационными технологиями и эффективными решениями, направленными на устойчивое развитие городов и регионов, укрепление связей между муниципальными органами управления стран БРИКС+ и других дружественных государств, а также развитие международных бизнес-коммуникаций.

ММФ БРИКС зарекомендовал себя как уникальная площадка, объединяющая лидеров муниципального управления, представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества из более чем 70 стран и 2"000 городов и регионов по всему миру. В 2024 году Форум в Москве собрал около 6"000 делегатов из 101 страны, что стало рекордным показателем и подтвердило его статус одного из крупнейших международных событий в сфере муниципального сотрудничества.

Ключевая миссия Форума – содействие устойчивому развитию городов в рамках Повестки дня ООН до 2030 года, укрепление межмуниципальных связей и партнерства между породненными городами стран БРИКС и других государств. Форум предоставляет уникальную возможность для обмена лучшими практиками в области цифровизации, экологически ориентированного развития, транспортной инфраструктуры, социальной политики и экономического сотрудничества.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Администрации Президента РФ, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), Правительства Москвы, Правительства Санкт-Петербурга, Московской городской Думы, Московской торгово-промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей.

ММФ БРИКС – значимый элемент глобальной повестки С 2020 года Форум ежегодно включается в официальный план мероприятий стран, председательствующих в объединении БРИКС. В 2022 году ММФ БРИКС был отмечен в Пекинской декларации XIV Саммита БРИКС, а в 2024 году – в Казанской декларации XVI Саммита БРИКС как важный инструмент для продвижения устойчивого развития городов и укрепления связей между муниципалитетами. Эти достижения подчеркивают стратегическую роль Форума в реализации глобальных целей устойчивого развития и укрепления международного сотрудничества.

В 2024 году Форум получил высокую оценку на государственном уровне: организаторы были удостоены Благодарственного письма Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, что стало признанием вклада ММФ БРИКС в развитие международного диалога и укрепление дружеских связей между странами.

Результаты ММФ БРИКС 2024: Новый импульс для глобального партнерства VI Международный Муниципальный Форум БРИКС 2024, прошедший в августе в Москве, стал ярким свидетельством растущего влияния платформы. Участники подписали 307 соглашений о международном муниципальном сотрудничестве, включая партнерства Москвы с городами Тегеран (Иран), Себу (Филиппины) и Сан-Паулу (Бразилия). Форум посетили более 6000 человек, включая 1133 официальных зарубежных представителя и 2300 бизнес-участников, что превысило все прогнозы. Деловая программа охватила 511 спикеров, обсудивших цифровизацию, устойчивое развитие и инновации в городском управлении, а онлайн-аудитория превысила 100 000 человек. Эти итоги не только укрепили муниципальные связи, но и заложили основу для практической реализации проектов в рамках председательства России в БРИКС.

Отзывы участников ММФ БРИКС 2024: Участники Форума 2024 года высоко оценили его роль в формировании реальных партнерств и обмене опытом. "Наши прогнозы не просто оправдались, а их результат превзошел все ожидания", – отметил Михаил Свердлов, директор Фонда деловых коммуникаций БРИКС и руководитель организатора мероприятия. Министр Правительства Москвы Сергей Черёмин подчеркнул: "Рекордное количество участников, среди них 229 мэров российских городов и представители свыше 500 городов из более 125 стран мира, подтверждает значимость Форума для укрепления внешних связей и развития высокотехнологических кластеров".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывший Форум, заявил: "Укрепление международного сотрудничества на муниципальном уровне особенно важно в условиях глобальных вызовов, и ММФ БРИКС стал яркой платформой для выработки новых стратегий развития городов". Антон Кобяков, советник Президента РФ, добавил: "Свыше 6000 участников, включая 500 руководителей городов, сделали это событие одним из крупнейших в рамках председательства России в БРИКС, с беспрецедентным представительством зарубежных гостей".

Эти отзывы подчеркивают, как Форум превращает диалог в действие, способствуя созданию равноправного многополярного мира через муниципальные инициативы.

Программа Форума 2025 В 2025 году ММФ БРИКС в Санкт-Петербурге станет площадкой для обсуждения актуальных вызовов и возможностей в области урбанистики, цифровизации, зеленой экономики и социального развития. В рамках деловой программы запланированы:

• Пленарные сессии с участием глав муниципалитетов, руководителей международных организаций и экспертов;

• Тематические круглые столы по вопросам устойчивого развития, климатической повестки и внедрения инноваций в городскую среду;

• Бизнес-диалоги, направленные на развитие торгово-экономических связей между предпринимателями стран БРИКС+ и России;

• Выставка инновационных технологий, где будут представлены передовые решения для городской инфраструктуры и управления;

• Культурная программа, подчеркивающая гостеприимство Санкт-Петербурга и его уникальное культурное наследие.

Санкт-Петербург – идеальная площадка для Форума Выбор Санкт-Петербурга в качестве города-организатора Форума в 2025 году символичен. Как один из крупнейших культурных, экономических и инновационных центров России, Санкт-Петербург идеально подходит для проведения мероприятия мирового масштаба. Город, известный своим богатым историческим наследием и открытостью к международному сотрудничеству, станет местом встречи лидеров, готовых формировать будущее городов во имя процветания и устойчивого развития.

Присоединяйтесь к ММФ БРИКС 2025! Международный Муниципальный Форум БРИКС 2025 в Санкт-Петербурге станет уникальной возможностью для представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества объединить усилия в создании более устойчивого, технологически развитого и социально ориентированного будущего для городов и регионов.


НАЗАД  