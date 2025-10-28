Погода
Запущенную в КР акцию в защиту снежного барса поддержали 100 млн человек

- Светлана Лаптева
Кампанию #23For23, запущенную Кыргызстаном в Международный день снежного барса (ирбис, снежный леопард) отмечаемый 23 октября 2025 года, поддержали более 100 млн человек. Об этом сообщили в Международном фонде по сохранению снежных барсов.

В рамках акции ее участникам предлагалось посвятить 23 минуты физической активности - прогулке, бегу, растяжке - в знак солидарности с усилиями по защите обитающих в Центральной Азии снежных горных коше. Уточняется что президент Кыргызстана Садыр Жапаров лично призвал граждан поддержать инициативу, что послужило катализатором для широкой общественной мобилизации.

В итоге в социальных сетях акцию поддержали 101 млн человек из более чем 50 стран. И из 12 стран, где обитает Илбирс, также приняли участие 9. Речь идет об Индии, Пакистане, России, Монголии, Бутане, Непале, Афганистане, Узбекистане.

К инициативе присоединились Организация Объединенных Наций, Программа ООН по окружающей среде ( UNEP) и Всемирный фонд дикой природы WWF), а также министры, дипломаты, неправительственные структуры, спортсмены и многие другие.

Сама кампания сгенерировала более 861 тысячи социальных взаимодействий - лайки, репосты, комментарии. Причем ,Кыргызстан вошел в топ государств по вовлеченности. В этом списке значатся также Индия, США, Пакистан и Монголия.

Экологи отмечают, что акция - не просто имиджевый успех, но и стратегическая инвестиция в международный бренд Центральноазиатской республики, ее экологическое лидерство и значимую роль в вопросах "зеленой" дипломатии.

Кыргызстан доказал, что способен вдохновлять мир на реальные действия по защите природы. Это пример того, как государство может стать импульсом для глобальных перемен в данном направлении.

