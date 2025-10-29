Казахстан больше не может ввозить электромобили без пошлин

Казахстан исчерпал квоту на беспошлинный ввоз электромобилей в рамках ЕАЭС. Из-за этого на границе застряли сотни машин, а их владельцы не могут получить транспорт. Решение ограничивает развитие рынка электрокаров и ставит под вопрос курс страны на "зелёную" экономику, передает Arbat Media.

По данным Комитета государственных доходов, к 15 октября в Казахстан ввезено 15 тысяч электромобилей - это максимум, разрешённый решением Евразийской экономической комиссии. Теперь все новые машины будут облагаться пошлиной и налогами.

Ранее ведомство предупреждало граждан заранее учитывать оставшийся объём льготы при покупке электромобилей, чтобы избежать ограничений.

После исчерпания квоты владельцам придётся платить 15% пошлины и 12% НДС (с 2026 года - 16%). Это повысит стоимость электрокаров на 30–40%.

На таможенных пунктах скопилось большое количество электромобилей, которые теперь не могут быть оформлены по льготной схеме. Люди, ожидающие свои авто, сталкиваются с задержками и угрозой уплаты высоких пошлин и НДС, - заявил заместитель председателя партии "Байтақ" Олег Пак.

Он подчеркнул, что это ударит по экорынку, который активно развивался в последние годы. В 2024 году в Казахстан ввезли в 12 раз больше электрокаров, чем в 2022-м. Беспошлинный ввоз позволил увеличить их количество почти до 20 тысяч.

По словам Пака, квоты не соответствуют реальному спросу.

Необходимо немедленно инициировать на уровне ЕЭК вопрос об увеличении квоты на беспошлинный ввоз электромобилей в Казахстан уже на остаток 2025 года. Общество и рынок продемонстрировали, что спрос намного превышает установленный лимит в 15 000. Мы призываем правительство республики добиться продления режима беспошлинного ввоза электромобилей как минимум до конца 2028 года, - отметил он.

Эксперт напомнил, что Казахстан пока не производит собственные электромобили, а значит, запреты и ограничения не защищают местный бизнес.

Он также заявил, что электрификация транспорта выгодна и с экономической точки зрения - эксплуатация электромобиля дешевле, чем машины с ДВС. В будущем на электричество можно перевести и промышленную технику - экскаваторы, самосвалы и погрузчики.