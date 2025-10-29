Погода
$ 87.30 - 87.63
€ 101.00 - 101.90

Ученые ряда стран обсудили внутриполитическую ситуацию в Афганистане

219  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Институте востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН) состоялась международная научно-практическая конференция "Внутриполитическая ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность стран региона". Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

В её работе приняли участие представители Секретариата ОДКБ, а также Региональной антитеррористической структуры ШОС, Министерства иностранных дел России и ведущие ученые из профильных научно-исследовательских центров России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Ирана, Пакистана и других стран.

К участника конференции с приветственным словом обратился Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. В своем обращении он подчеркнул актуальность диалога в свете серьезных вызовов, с которыми сталкивается Афганистан и весь регион.

"Убежден, что именно конструктивная дискуссия, нацеленная на выполнение конкретных практических задач в сфере обеспечения региональной безопасности, позволит нам лучше понять глубинные процессы, происходящие в Афганистане, спрогнозировать изменение обстановки в стране и в регионе и выработать взвешенные подходы к решению накопившихся проблем", - отметил Имангали Тасмагамбетов.

Генеральный секретарь также сообщил, что Секретариат ОДКБ инициировал данный экспертный формат в 2023 году и высоко ценит его продолжение как крайне важное для Организации направление работы.

Рекомендации, выработанные в ходе мероприятия, будут обобщены и направлены в Рабочую группу по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ для использования в практической деятельности Организации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451959
Теги:
Афганистан, ОДКБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  