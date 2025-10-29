Ученые ряда стран обсудили внутриполитическую ситуацию в Афганистане

В Институте востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН) состоялась международная научно-практическая конференция "Внутриполитическая ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность стран региона". Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

В её работе приняли участие представители Секретариата ОДКБ, а также Региональной антитеррористической структуры ШОС, Министерства иностранных дел России и ведущие ученые из профильных научно-исследовательских центров России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Ирана, Пакистана и других стран.

К участника конференции с приветственным словом обратился Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. В своем обращении он подчеркнул актуальность диалога в свете серьезных вызовов, с которыми сталкивается Афганистан и весь регион.

"Убежден, что именно конструктивная дискуссия, нацеленная на выполнение конкретных практических задач в сфере обеспечения региональной безопасности, позволит нам лучше понять глубинные процессы, происходящие в Афганистане, спрогнозировать изменение обстановки в стране и в регионе и выработать взвешенные подходы к решению накопившихся проблем", - отметил Имангали Тасмагамбетов.

Генеральный секретарь также сообщил, что Секретариат ОДКБ инициировал данный экспертный формат в 2023 году и высоко ценит его продолжение как крайне важное для Организации направление работы.

Рекомендации, выработанные в ходе мероприятия, будут обобщены и направлены в Рабочую группу по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ для использования в практической деятельности Организации.