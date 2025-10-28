Погода
Женщины Кыргызстана демонстрируют сильную позицию без скидок на гендер

- Нина Ничипорова
В Бишкеке прошла конференции по итогам Глобального саммита женщин, состоявшегося в Пекине 13-14 октября.

Значимость этого международного события, выдвинутые на саммите направления по развитию женского сообщества в Кыргызстане обсудили участницы конференции, организованной по инициативе Конгресса женщин. Состоялся живой диалог, во время которого своим мнением по этому вопросу поделились Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин, Постоянный координатор программы ООН в Кыргызстане Антье Граве, представитель структуры "ООН-Женщины" Сайед Садик, члены Конгресса женщин.

Глобальный саммит в Пекине, по сути своей, - это ключевая точка обновления обязательств, взятых на Пекинской конференции 1995 года, которая 30 лет назад задала мировые ориентиры и создала устойчивые институты, благодаря которым работа в интересах женщин стала измеримой и адресной. Одна из "фишек" недавнего саммита также заключается в его практическом измерении.

- Как женщина-посол и просто как женщина, я глубоко убеждена, что саммит имеет важное историческое и практическое значение для развития международного женского движения. Сегодня я хотела бы поделиться своими размышлениями по четырем аспектам: итоги саммита, прогресс дела женщин в Китае, вклад Китая в продвижение глобальной женской повестки, сотрудничество Китая и Кыргызстана в области развития женщин. Четыре предложения, озвученные Председателем КНР Си Цзиньпином, охватывают все ключевые аспекты – внешние условия, движущие силы развития, институциональные гарантии и международное сотрудничество. Они дают четкую дорожную карту для продвижения женского дела, внося китайское решение и китайскую мудрость в развитие международной женской повестки, - отметила посол Лю Цзянпин.

Как заявила госпожа посол, никогда прежде китайские женщины не имели таких огромных возможностей для самореализации и воплощения своих талантов и мечтаний. В новую эпоху женщины в Китае отличаются как никогда сильной уверенностью и энергией. Никогда прежде дело женщин Китая не имело столь светлых перспектив. Китайская модель управления служит наглядным примером для глобального развития женского дела.

- Достижения Китая по улучшению положения женщин в сферах здравоохранения, ликвидации бедности, науки и образования являются ведущими в мире. ВОЗ включила Китай в список 10 стран со значительными показателями здоровья матери и ребенка. Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин в Китае превысила 80 лет. Порядка 690 миллионов китайских женщин достигли уровня жизни средней зажиточности, и в результате в Китае досрочно выполнены цели по сокращению бедности в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Более половины студентов высших учебных заведений – девушки. Доля женщин в общем числе занятого населения превышает 40 процентов, а среди судей - более 42 процентов, среди научных работников - почти 46 процентов. Более половины предпринимателей в интернет-сфере - женщины. Они включаются в масштабный процесс китайской модернизации, принимают участие в целом процессе государственного и социального управления, реализуют свой потенциал, - подчеркнула Лю Цзянпин.

Китай, как сказала Лю Цзянпин, и впредь будет оставаться движущей силой и в глобальном женском движении. Действия Китая служат мощным стимулом для развития дела женщин в разных странах. Председатель Си Цзиньпин объявил ряд конкретных мер, направленных на укрепление практического сотрудничества в этой сфере. В течение следующих пяти лет Китай выделит дополнительно 10 миллионов долларов в качестве пожертвования структуре "ООН-Женщины", предоставит 100 миллионов долларов из Фонда глобального развития и сотрудничества Юг-Юг для реализации совместных с международными организациями проектов, направленных на развитие женщин и девочек. А также для повышения народного благосостояния запустит 1000 небольших, но социально значимых проектов, пригласит 50 тысяч женщин для участия в программах обмена и обучающих курсах в Китае. А для развития сотрудничества со странами и международными организациями по повышению потенциала и подготовке женщин-лидеров создаст "Глобальный центр развития потенциала женщин".

- Эти практические меры придают новый импульс реализации целей всеобщего развития женщин разных стран, демонстрируя ответственность Китая как крупной державы в продвижении мировой женской повестки и в строительстве сообщества единой судьбы человечества, - добавила госпожа Цзянпин.

Она отметила, что Китай и Кыргызстан являются неизменными попутчиками в продвижении дела женщин. Женщины двух стран на протяжении многих лет поддерживают тесные связи, активно обмениваются опытом и достижениями, постоянно углубляя отношения сестринской дружбы. Всекитайская федерация женщин поддерживает тесное сотрудничество с Конгрессом женщин Кыргызстана.

Представительницы конгресса неоднократно посещали Китай, участвовали в Форуме по развитию женщин "Китай-Центральная Азия" и Форуме женщин ШОС, а также активно взаимодействовали с женскими организациями разных провинций Китая. Посольство Китая также поддерживает дружественные связи с Конгрессом женщин и оказывает помощь в реализации проектов "Образованная женщина - образованная страна". Совместными усилиями были открыты швейный цех и курсы по компьютерной грамотности для женщин, чтобы помочь им в трудоустройстве. В сентябре Всекитайская федерация женщин передала конгрессу 83 ноутбука, что помогло создать китайско-кыргызский центр цифровизации для повышения цифровых навыков женщин. Этот центр стал новым практическим результатом нашего двустороннего сотрудничества.

- Мы и далее вместе будем претворять в жизнь итоги Глобального саммита, расширять обмены и сотрудничество, чтобы каждая женщина смогла раскрыть свой потенциал, - сказала Лю Цзянпин.

- Слушая речь Председателя КНР, я подумала, что наш конгресс, что называется, попал в "десятку", открыв при поддержке посольства Китая и подруг из Всекитайской федерации женщин Центр цифрового развития в Бишкеке и его филиалы в областях. Цифровая экономика открывает для моих соотечественниц новые профессии и предпринимательские ниши. Главные барьеры сегодня не в способности учиться, а в доступе к качественным информационным программам, чтобы полученные навыки сразу превращались в занятость и доход, - отметила президент Конгресса женщин Замира Акбагышева, которая возглавляла кыргызскую делегацию на саммите и выступила там с яркой речью. - Сотрудничество Конгресса женщин с китайскими, российскими подругами и подругами из стран Центральной Азии и других соответствует духу добрососедства наших стран и обеспечивает настоящую равную возможность для нас, женщин, уверенно реализовывать свой потенциал в интересах общества.

- Достижения в развитии женского сообщества Китая действительно впечатляют, - сказала Постоянный координатор программы ООН в Кыргызстане Антье Граве. – И это пример для всех нас. Когда есть политическая воля, то есть возможность это реализовать. Прошедший в Пекине саммит поможет нам следовать тем обязательствам и тем обещаниям, которые мы приняли на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке".

- И мы поддержим в этом кыргызстанок и, в частности конгресс, - заверил участниц конференции доктор Сайед Садик, представитель структуры "ООН-Женщины" в Кыргызской Республике. Тем более, что он 20 лет занимался в ООН вопросами глобальной политики и управления программами в сфере гендерного равенства.

По его словам, гендерное равенство является не только основным принципом прав человека, его достижение имеет огромное социально-экономическое значение. Расширение экономических прав и возможностей женщин стимулирует процветание экономики, рост производства и развитие. "Будем все вместе над этим работать", - оптимистично заявил он.


Теги:
гендер, саммит, сотрудничество, Кыргызстан, посол, женщины, ПРООН
