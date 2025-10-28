Международная школьная олимпиада МГИМО - шанс бесплатного обучения

До 31 октября продолжается регистрация на Международную школьную олимпиаду МГИМО для иностранных граждан.

Конкурс предоставляет иностранным школьникам уникальную возможность получить бюджетное место на программах подготовительного факультета и бакалавриата МГИМО.

Олимпиада проводится уже в четвертый раз. За прошедшие три сезона участие в ней приняли более 7000 человек. Десятки из них уже стали студентами МГИМО.

В 2025/2026 учебном году принять участие в конкурсе могут граждане Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Монголии, Индии, Ирана, а также всех стран Африки и Латинской Америки.

Участникам Олимпиады предстоит продемонстрировать знания:

русского (для граждан стран СНГ) и английского языков;

географии, всемирной истории и международных отношений (междисциплинарный аспект).

Соревнование пройдет в два этапа:

отборочный тур (ноябрь 2025 г.) - онлайн-тестирование;

заключительный тур (февраль-март 2026 г.) - испытание в очно-заочном формате (в зависимости от страны проведения).

Не упустите уникальный шанс стать частью международной семьи МГИМО!