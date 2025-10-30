В Японии местный губернатор попросил помощи военных в борьбе с медведями

В Японии губернатор префектуры Акита Кэнта Сузуки попросил помощи военных в борьбе с медведями-людоедами. В частности, он заявил, что ситуация с хищниками крайне серьезная и местные власти ничего не могут с этим поделать без помощи армии.

Появление медведей в зоне проживания людей в последние недели фиксируется почти ежедневно.

По данным министерства здравоохранения Японии, с 1 апреля от нападений медведей скончались девять человек, еще около 100 человек получили травмы. Пока ждут помощь военных, префектура принимает экстренные меры, включая установку дополнительных ловушек для животных и распространение спрея отпугивающего медведей вдоль школьных маршрутов.

Чиновник признался, что нападения медведей на людей происходят по всей префектуре и обстановка уже вышла из-под контроля.