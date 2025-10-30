Погода
$ 87.34 - 87.73
€ 101.00 - 101.90

В Японии местный губернатор попросил помощи военных в борьбе с медведями

192  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Японии губернатор префектуры Акита Кэнта Сузуки попросил помощи военных в борьбе с медведями-людоедами. В частности, он заявил, что ситуация с хищниками крайне серьезная и местные власти ничего не могут с этим поделать без помощи армии.

Появление медведей в зоне проживания людей в последние недели фиксируется почти ежедневно.

По данным министерства здравоохранения Японии, с 1 апреля от нападений медведей скончались девять человек, еще около 100 человек получили травмы. Пока ждут помощь военных, префектура принимает экстренные меры, включая установку дополнительных ловушек для животных и распространение спрея отпугивающего медведей вдоль школьных маршрутов.

Чиновник признался, что нападения медведей на людей происходят по всей префектуре и обстановка уже вышла из-под контроля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451967
Теги:
Япония
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  