Майкл Чендлер сразится с Чадом Мендесом в ноябре

Бывший чемпион Bellator и звезда UFC Майкл Чендлер согласился провести бой с экс-претендентом UFC Чадом Мендесом, пока ожидает поединка с Конором Макгрегором.

После поражения от Пэдди Пимблетта техническим нокаутом на UFC 314, Чендлер сосредоточился на подготовке к возможному бою с Макгрегором, который планируется провести летом 2026 года на специальном турнире UFC в Белом доме.

Теперь американец решил принять участие в мероприятии Real American Freestyle (RAF03) - новой лиге, называющей себя первой несценарной профессиональной рестлинг-лигой.

Согласно официальному объявлению, бой Чендлера и Мендеса состоится 29 ноября на арене Wintrust в Чикаго. Турнир будет доступен эксклюзивно на платформе Fox Nation, а билеты уже поступили в продажу.

Организаторы заявили:

"Легенды UFC Чад Мендес и Майкл Чендлер присоединились к лиге и встретятся друг с другом на турнире RAF03. Эти чемпионы ММА демонстрируют силу Real American Freestyle и новые возможности для профессиональных бойцов, которые хотят вернуться к своей первой любви - борьбе".

Лига RAF сотрудничает с USA Wrestling, UFC, NIL, MMA-организациями и NCAA, открывая спортсменам путь к участию вне зависимости от их контрактных обязательств.


