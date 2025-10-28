Погода
Объявлены финалисты мужской сборной года FIFPRO World 11

145  0
- Самуэль Деди Ирие
Международная федерация профессиональных футболистов (FIFPRO) объявила финалистов ежегодной символической сборной FIFPRO Men"s World 11. В список вошли лучшие игроки мира, выбранные самими футболистами, включая ряд звёзд из английской Премьер-лиги и чемпионов Лиги чемпионов в составе "Пари Сен-Жермен".

Среди вратарей номинированы Алиссон Бекер ("Ливерпуль"), Тибо Куртуа ("Реал Мадрид") и Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ" / "Манчестер Сити").

В линию защиты вошли Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Уильям Салиба, Ахраф Хакими, Маркиньос, Нуно Мендеш и Пау Кубарси.

Среди полузащитников - Джуд Беллингем, Кевин Де Брёйне, Лука Модрич, Жоау Невеш, Коул Палмер, Педри, Федерико Вальверде и Витинья.

Нападение представлено такими звёздами, как Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Мохамед Салах, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Усман Дембеле, Рафинья и юное дарование Ламин Ямаль.

Интересно, что Месси ("Интер Майами") и Роналду ("Аль-Наср") стали единственными игроками, выступающими за пределами Европы.

Победители и окончательный состав FIFPRO World 11 будут объявлены на следующей неделе.


URL: https://www.vb.kg/451975
Теги:
футбол
