Асан уулу Омурбек выиграл серебряную медаль чемпионата мира по борьбе

Самуэль Деди Ирие
Кыргызстанский борец Асан уулу Омурбек завоевал серебро на молодежном чемпионате мира по вольной борьбе (U-23), который проходит в Нови-Саде (Сербия).

В финальной схватке в категории до 61 килограмма Омурбек уступил американскому спортсмену Джаксену Патрику Форресту со счётом 12:17, став вторым в мире среди борцов своего возраста.

На пути к финалу кыргызстанец показал блестящие результаты, победив представителей Китая, Болгарии, Албании и Турции с общим счётом 47:3.

Также ещё один представитель Кыргызстана - Шарип уулу Билол (до 65 кг) - выйдет на ковер в поединке за бронзовую медаль.


Теги:
вольная борьба, чемпионат мира, Кыргызстан
