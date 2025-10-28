Самат Абдырахманов победил бойца из Зимбабве на турнире в Бишкеке

Во втором международном профессиональном турнире Saikou X Lush Boxing Promotions, который прошёл на арене "Бишкек Арена", кыргызстанский боксер Самат Абдырахманов (известный как Самат Кыргыз) одержал убедительную победу над бойцом из Зимбабве Брендоном Денесом. Турнир собрал сильнейших боксеров из Азии, Африки и Латинской Америки, став одним из самых заметных спортивных событий Кыргызстана в этом году.

Главный поединок вечера в весовой категории до 74 килограммов длился шесть раундов. Судьи единогласно присудили победу Абдырахманову со счётом 58–54, 60–53, 60–53. Кыргызстанский боксер уверенно контролировал ход боя, демонстрируя технику, точность ударов и стратегическое мастерство, что вызвало бурные овации трибун и стало кульминацией вечера.

Турнир собрал участников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Японии, Аргентины, Филиппин, Таиланда, Мексики, Уганды и Зимбабве. Боксеры провели зрелищные поединки, включая титульные бои по версиям WBA Asia, WBA и IBF.

Результаты других боев турнира:

Дженишбек Улпатов (КР) победил Рикито Ирита (Япония) - 58–56, 57–57, 58–56

Рыспек Бектенов (КР) победил Кен Данила (Филиппины) - 58–55, 58–56, 58–55

Икболжон Холдаров (Узбекистан) победил Аргена Кадырбек уулу (КР) - технический нокаут

Рема Моримото (Япония) победил Нуржигита Дуйшебаева (КР) - 57–56, 57–56, 56–57

Сыргак Абдыжапар уулу (КР) победил Абааси Ссегуя (Уганда) - технический нокаут

Сакен Бибосинов (Казахстан) победил Адилета Качкинбекова (КР) - 60–53, 60–53, 58–55

Кеннет Лловер (Филиппины) победил Лучано Балдора (Аргентина) - технический нокаут

Луис Нери (Мексика) победил Сатапорна Саарта (Таиланд)

Турнир подтвердил высокий уровень бокса в Кыргызстане и стал платформой для встреч спортсменов с разных континентов, предоставив им возможность проявить мастерство на международной арене.