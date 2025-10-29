Минэнерго КР в "глухой" обороне. Горячая линия недоступна

В редакцию VB.KG обратился наш читатель, который пожаловался, что никак не может дозвониться до горячей линии Министерства энергетики.

"Звоню, а там играет музыка. Музыка, конечно, красивая, но уходит и время, и деньги. Хотелось бы, чтобы народ мог получить ответы на свои вопросы. Для чего мы платим свои налоги?", - задается он вопросом.

Стоит отметить, что подобного рода обращения в редакцию поступают не впервые. Жалобы на недоступные горячие линии госорганов стали своего рода привычным фоном. Особенно часто кыргызстанцы сталкиваются с этим во время сезонных отключений электричества или при изменении тарифов.

Когда свет есть, а связи нет

Совсем недавно президент Садыр Жапаров заявил, что через 2,5 года в стране не будет дефицита электроэнергии, а пока он призвал кыргызстанцев потерпеть все это время. "Через 2,5 года мы перестанем быть страной, которая импортирует энергию, и начнем ее экспортировать", - отметил глава государства.

Это заявление вызвало волну обсуждений и, безусловно, стало хорошей новостью для граждан, которые привыкли экономить электричество и терпеть временные отключения. Однако, как отмечают многие, качество обратной связи остаётся не менее важным показателем эффективности работы ведомства. Невольно складывается впечатление, что глава Минэнерго просто на просто спрятался за словами президента.

Кыргызстанцы, по словам нашего читателя, привыкли жить без элементарных удобств, но ожидают, что их голос будет услышан.

"Мы, конечно, народ закалённый - и без света, и без воды бывало. Но когда дозвониться невозможно, создаётся впечатление, что до людей просто нет дела", - добавил он.

Обратная связь как показатель доверия

Проблема с горячими линиями - это не просто технический вопрос. Она касается уровня доверия между государством и обществом. Когда человек не может дозвониться в министерство, он чувствует себя отрезанным от решений, которые напрямую влияют на его жизнь.

Многие министерства и ведомства активно развивают свои страницы в соцсетях, публикуют пресс-релизы и отчёты, однако гражданам всё чаще не хватает живого контакта и оперативных ответов. Иногда на звонки отвечают автоматические системы, иногда линии просто заняты - и всё заканчивается на красивой мелодии ожидания.

По мнению экспертов, это снижает качество коммуникации и подрывает доверие даже к самым позитивным государственным инициативам.

Как решают проблему в других странах

В соседних странах региона уже внедрены централизованные контакт-центры. В Казахстане, например, работает единый сервис, где звонки автоматически распределяются между свободными операторами, а гражданину не приходится ждать ответа по нескольку минут. В Узбекистане внедрены онлайн-платформы, где вопросы можно задать не только по телефону, но и через чат.

В Кыргызстане подобная система пока не охватывает все ведомства. Некоторые министерства внедряют цифровые сервисы, но они функционируют в тестовом режиме или не интегрированы в общую систему коммуникации.

Что ждут люди

Пока страна готовится к периоду без отключений электричества, граждане надеются, что свет зажжётся и в коммуникации между властью и обществом. Ведь прозрачность и доступность информации - это тоже энергия, только социальная. Она укрепляет доверие, снижает напряжённость и помогает людям чувствовать себя частью страны, в которой их голос действительно слышен.