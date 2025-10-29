В КР вводится лицензирование розничной продажи медицинских изделий

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики информирует предпринимателей, занимающихся розничной реализацией медицинских изделий, о вступлении в силу требований законодательства, предусматривающих обязательное лицензирование этой деятельности. Новые правила распространяются также на магазины оптики и центры слухопротезирования.

Согласно Постановлению Кабинета Министров КР от 14 декабря 2023 года № 678 "О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности", розничная реализация медицинских изделий отнесена к лицензируемым видам деятельности (пункт 175 главы 25 Положения о лицензировании).

К товарам, реализация которых требует наличия лицензии, относятся очки, контактные линзы, слуховые аппараты и другие изделия, зарегистрированные в Кыргызской Республике как медицинские.

Лицензии на осуществление этой деятельности выдает Министерство здравоохранения Кыргызской Республики. Реализация медицинских изделий без лицензии считается нарушением законодательства и влечет административную ответственность.

Минздрав рекомендует предпринимателям заранее ознакомиться с положениями Постановления № 678 и Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, а также обратиться в Отдел лицензирования медицинских и фармацевтических услуг для получения консультации по оформлению документов и процедуре подачи заявок.

В ведомстве отмечают, что своевременное оформление лицензии позволит предприятиям работать законно, избежать штрафных санкций и обеспечить стабильную деятельность.

Контактное лицо:

Аман Осмонов, заведующий отделом лицензирования медицинских и фармацевтических услуг Минздрава КР

+996 553 301 271

WhatsApp: +996 773 009 099