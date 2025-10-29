Погода
$ 87.30 - 87.63
€ 101.00 - 101.90

В КР вводится лицензирование розничной продажи медицинских изделий

151  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики информирует предпринимателей, занимающихся розничной реализацией медицинских изделий, о вступлении в силу требований законодательства, предусматривающих обязательное лицензирование этой деятельности. Новые правила распространяются также на магазины оптики и центры слухопротезирования.

Согласно Постановлению Кабинета Министров КР от 14 декабря 2023 года № 678 "О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности", розничная реализация медицинских изделий отнесена к лицензируемым видам деятельности (пункт 175 главы 25 Положения о лицензировании).

К товарам, реализация которых требует наличия лицензии, относятся очки, контактные линзы, слуховые аппараты и другие изделия, зарегистрированные в Кыргызской Республике как медицинские.

Лицензии на осуществление этой деятельности выдает Министерство здравоохранения Кыргызской Республики. Реализация медицинских изделий без лицензии считается нарушением законодательства и влечет административную ответственность.

Минздрав рекомендует предпринимателям заранее ознакомиться с положениями Постановления № 678 и Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, а также обратиться в Отдел лицензирования медицинских и фармацевтических услуг для получения консультации по оформлению документов и процедуре подачи заявок.

В ведомстве отмечают, что своевременное оформление лицензии позволит предприятиям работать законно, избежать штрафных санкций и обеспечить стабильную деятельность.

Контактное лицо:

Аман Осмонов, заведующий отделом лицензирования медицинских и фармацевтических услуг Минздрава КР

+996 553 301 271

WhatsApp: +996 773 009 099


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451979
Теги:
лекарства, Кыргызстан, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  