В Кыргызстане начали вакцинацию против гриппа

По данным Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в республике остается стабильной, несмотря на рост заболеваемости за последнюю неделю.

На 43-й неделе 2025 года (20–26 октября) зарегистрировано 6699 случаев ОРВИ (интенсивный показатель - 92,8), что на 13,9% выше по сравнению с предыдущей неделей. Из общего числа заболевших 64,6% составляют дети до 14 лет (4329 случаев). Госпитализировано 6,7% пациентов - 452 человека.

Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Бишкеке (193,1), Оше (148,2), Нарынской (190,1) и Чуйской (103,7) областях.

С начала эпидсезона, начиная с 40-й недели (29 сентября - 5 октября), случаев выделения вирусов гриппа не выявлено. В стране продолжается циркуляция других возбудителей острых респираторных инфекций, среди которых преобладают аденовирус (34,8%), риновирус (30,4%), вирусы парагриппа I–IV типов (17,4%) и другие (17,4%).

Министерство здравоохранения закупило 63 734 дозы противогриппозной вакцины, которые уже распределены по регионам. Вакцинация проводится на бесплатной основе в Центрах семейной медицины для лиц из группы риска - пациентов с хроническими заболеваниями, часто болеющих детей, беременных, пожилых людей старше 65 лет и медицинских работников.

Все желающие также могут пройти вакцинацию на платной основе в частных медицинских центрах "Цадмир", "Кроха", "Малыш", "Интермедикал", "Комфортмедик" и "Поликлиника 312". Стоимость вакцины варьирует от 400 до 1000 сомов.

В Минздраве напомнили о необходимости соблюдения простых профилактических мер: прикрывать рот и нос при кашле или чихании, избегать переохлаждения, регулярно мыть руки, проветривать помещения, делать утреннюю гимнастику и при недомогании оставаться дома. Родителям рекомендуется не отправлять заболевших детей в школы и детские сады до полного выздоровления.

При появлении симптомов ОРВИ и гриппа специалисты настоятельно советуют не заниматься самолечением, а обратиться к семейному врачу по месту жительства.