Прапорщика задержали за хищение и продажу армейских продуктов

Военная прокуратура Кыргызской Республики совместно с Главным управлением уголовного розыска МВД задержали начальника продовольственного склада одной из воинских частей, подозреваемого в хищении продуктов, предназначенных для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным , прапорщик С.К.А. систематически присваивал продовольственные товары - колбасные изделия, макароны, рис, соль, сахар, масло и другие продукты, а затем незаконно сбывал их на рынке по заниженной цене.

В ходе расследования уголовного дела С.К.А. был задержан при очередной попытке незаконной продажи продуктов и взят под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление возможной причастности к преступлению других должностных лиц.