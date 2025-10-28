Женщина из Токмока выманивала деньги, выдавая себя за целительницу

В городе Токмок задержана женщина, представлявшаяся "народной целительницей" и подозреваемая в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, в социальной сети Instagram появилась публикация, в которой утверждалось, что некая гражданка по имени М.Э., проживающая в одном из микрорайонов города Токмок, под видом "лечения в кыргызском национальном стиле" брала у людей деньги, а также оформляла на их имя кредиты, присваивая полученные суммы.

Проверка подтвердила, что гражданка М.Э., 1984 года рождения, действительно обманным путём получала от местных жителей денежные средства под различными предлогами.

В ОВД Токмока с заявлением обратилась гражданка Н.Ж., которая сообщила, что с февраля по октябрь 2024 года М.Э., войдя в доверие, завладела её деньгами на сумму 1,5 миллиона сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР ("Мошенничество").

Подозреваемая задержана в порядке статьи 96 УПК КР и водворена в изолятор временного содержания. Решением суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, с аналогичными заявлениями в милицию обратились ещё двое граждан. Следственные мероприятия продолжаются.

ГУВД Чуйской области просит всех, кто мог пострадать от действий данного лица, обратиться в ОВД города Токмок или позвонить по телефонам: (0312) 60-73-63, (0701) 15-35-12.