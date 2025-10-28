Омурбек Асан уулу - серебряный призёр молодежного ЧМ по борьбе

Кыргызстанский борец Омурбек Асан уулу стал вице-чемпионом молодежного чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Нови-Саде (Сербия). Об этом сообщает Prosports.kz.

Асан уулу выступал в весовой категории до 61 кг. На пути к финалу он одержал четыре уверенные победы:

1/16 финала: против Yongquan Luo (Китай) - 11:0

1/8 финала: против Erdal Shukri Galip (Болгария) - 12:0

1/4 финала: против Endrio Avdili (Албания) - 12:2

Полуфинал: против Tolga Ozbek (Турция) - 12:1

В финальной схватке за золотую медаль Асан уулу встретился с 19-летним американским борцом Джэксоном Патриком Форрестом, который ранее на взрослом чемпионате мира в Хорватии победил кыргызстанца Тайырбека Жумашбек уулу.

В упорной борьбе в финале американец одержал победу, а кыргызстанец завоевал серебряную медаль, подтвердив высокий уровень подготовки и мастерства.

Этот успех укрепляет позиции Кыргызстана на международной арене в молодёжной борьбе и демонстрирует потенциал национальной школы спортивной борьбы.