Погода
$ 87.25 - 87.65
€ 101.00 - 101.90

В Сузаке задержали двух мужчин, обманувших местного жителя на 1 млн сомов

267  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Сузакском районе задержаны подозреваемые в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По её данным, 24 октября в милицию обратился местный житель. В заявлении он сообщил, что осенью 2023 года мужчины по имени Ойбек и Улукбек устно договорились с ним о продаже земельного участка площадью 5,5 соток. Они получили от него 1 000 000 (один миллион) сомов, однако впоследствии обманули его и до настоящего времени скрывались.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В рамках расследования по подозрению в совершении преступления задержаны жители Сузакского района граждане У.Х. (1969 года рождения) и О.С. (1977 года рождения). Они были водворены в ИВС.

Решением суда подозреваемые заключены под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время ведутся следственные действия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451986
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, земельный участок, мошенничество, Сузакский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  