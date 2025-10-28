В Сузаке задержали двух мужчин, обманувших местного жителя на 1 млн сомов

В Сузакском районе задержаны подозреваемые в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По её данным, 24 октября в милицию обратился местный житель. В заявлении он сообщил, что осенью 2023 года мужчины по имени Ойбек и Улукбек устно договорились с ним о продаже земельного участка площадью 5,5 соток. Они получили от него 1 000 000 (один миллион) сомов, однако впоследствии обманули его и до настоящего времени скрывались.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В рамках расследования по подозрению в совершении преступления задержаны жители Сузакского района граждане У.Х. (1969 года рождения) и О.С. (1977 года рождения). Они были водворены в ИВС.

Решением суда подозреваемые заключены под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время ведутся следственные действия.