Нурсултан Кенешбеков вновь победил на международном забеге в Казахстане

Кыргызстанский бегун Нурсултан Кенешбеков одержал победу на международном забеге Turkistan Marathon, который прошёл 26 октября в городе Туркестан (Казахстан), сообщает Prosports.kz.

Спортсмен преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 3 минуты 39 секунд, опередив второго финишера более чем на полторы минуты. В прошлом году Кенешбеков также стал победителем этого забега, установив национальный рекорд Кыргызстана.

В этом сезоне он уже выиграл полумарафон в Алматы (28 сентября) и занял 2-е место на полумарафоне в Казани (5 октября), обновив свой собственный рекорд.

На полной марафонской дистанции 42,195 км среди мужчин Илья Тяпкин занял 4-е место с результатом 2 часа 24 минуты 58 секунд, а среди женщин Жаркынай Тойчубаева - 5-е место, пробежав за 3 часа 6 минут 41 секунду.

В детском забеге на 3 км победу одержала Валерия Минадирова, преодолев дистанцию за 11 минут 31 секунду.

Турнир собрал спортсменов из разных стран и стал важным событием международного марафонского сезона в Центральной Азии.