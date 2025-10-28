В Орловке пьяный водитель устроил аварию и наезд на милиционера

28 октября 2025 года около 01:40 в городе Орловка Кеминского района пьяный водитель автомобиля "Мерседес-Бенц Спринтер" сбил патрульного милиционера при попытке скрыться от сотрудников УОБДД. В результате наезда сотрудник милиции получил телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, автомобиль был остановлен мобильной группой УОБДД во время несения службы. При проверке установлено, что водитель З.А., 1989 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда машину направили на штрафстоянку, водитель попытался скрыться. Во время побега он выехал на объездную дорогу Бишкек–Нарын–Торугарт и на 90-м километре столкнулся с автомобилем "Мицубиси Паджеро", после чего совершил наезд на патрульного милиционера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 УК Кыргызской Республики (хулиганство).

Водитель был водворен в ИВС. Назначены судебно-правовые экспертизы, автомобиль водворён на специализированную стоянку.

Расследование продолжается, действиям задержанного будет дана правовая оценка.