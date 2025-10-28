Сборная Кыргызстана по дзюдо объявила состав на Игры Исламской солидарности

Стало известно, кто будет представлять Кыргызстан по дзюдо на Шестых Играх Исламской солидарности, которые пройдут с 7 по 21 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, сообщает Prosports.kz.
Соревнования по дзюдо состоятся 8–9 ноября, в рамках которых будут разыграны 14 комплектов медалей среди мужчин и женщин.
В состав мужской сборной Кыргызстана вошли пять спортсменов:До 66 кг - Эрбол Абасбеков
До 73 кг - Нурмухаммед Бакирдинов
До 81 кг - Тегин Алмазжан уулу
До 90 кг - Эрлан Шеров
Свыше 100 кг - Эмирхан Жолдошказиев
На предыдущих Играх в Конье (Турция) кыргызские дзюдоисты не завоевали медалей. В предстоящих соревнованиях команда нацелена на улучшение результатов и борьбу за награды.
Игры Исламской солидарности 2025 соберут спортсменов из стран-участниц для состязаний по различным видам спорта, и дзюдо станет одним из главных событий в рамках турнира.