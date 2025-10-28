Смертельное падение с балкона. Суд вынес приговор

Постановлением следственного судьи Свердловского районного суда Бишкека от 25 октября 2025 года удовлетворено ходатайство следователя Следственной службы о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан В.Ю. и В.Т. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оба обвиняемых заключены под стражу сроком до 24 декабря 2025 года.

Напомним, 24 октября в милицию поступило сообщение о том, что с балкона жилого дома по улице Фрунзе выпала женщина. В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали находившихся в квартире иностранных граждан. Следствие по делу продолжается.