В КР запущена цифровая образовательная платформа для учителей Ustat

В Кыргызстане официально запущена новая цифровая образовательная платформа Ustat, предназначенная для дистанционного обучения и повышения квалификации педагогов. Проект реализован Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при Министерстве просвещения КР.
Запуск платформы приурочен к 80-летию Института и стал важным этапом в его цифровом развитии.
"Цифровизация образования - это требование времени. Платформа Ustat открывает новые возможности для каждого учителя Кыргызстана, независимо от региона проживания. Мы стремимся сделать повышение квалификации доступным и прозрачным", - отметил директор института Алмазбек Токтомаметов.
Платформа разработана отечественной IT-компанией Ulut Soft.kg по заказу Министерства просвещения КР и является частью государственной программы цифровизации образования.
Ustat позволяет педагогам проходить обучение онлайн, не отрываясь от работы.
Среди возможностей платформы:
• онлайн-курсы и видеоуроки;
• тестирования и практические задания;
• автоматическая выдача электронных сертификатов;
• личный кабинет с отслеживанием прогресса;
• уведомления о новых курсах и методические материалы.
На сегодняшний день на платформе зарегистрировано более 9 тысяч учителей, уже начавших обучение и получающих электронные сертификаты нового образца.
Ustat интегрирована с государственной системой АИС "Мугалим", что обеспечивает прозрачность и исключает возможность подделки сертификатов.
Каждый педагог проходит реальную регистрацию, а результаты обучения фиксируются автоматически.
- "Теперь каждый сертификат подтверждён знаниями. Изменить результаты невозможно, и это укрепляет доверие к системе повышения квалификации", - подчеркнул Токтомаметов.
Директор Института напомнил, что в новом законе об образовании отменено требование проходить повышение квалификации раз в пять лет. Теперь предлагается обучать педагогов ежегодно.
- "Пять лет - слишком долгий срок. Учитель должен учиться постоянно, чтобы не терять квалификацию. Благодаря цифровым платформам это стало возможным", - добавил он.
По данным Института, если в 2018–2019 годах обучение прошли 11–12 тысяч учителей, то в 2023–2024 учебном году - уже 54 тысячи, а в 2024–2025 - 41 тысяча педагогов, что превысило плановые показатели на 140%.
Институт повышения квалификации педагогических кадров был создан в 1945 году и за 80 лет стал ведущим центром профессионального роста учителей Кыргызстана.
- "Наша миссия - поддерживать учителя. Ведь сильный учитель - это сильная школа, а сильная школа - сильное будущее страны", - подчеркнул Алмазбек Токтомаметов.