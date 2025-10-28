Погода
В КР запущена цифровая образовательная платформа для учителей Ustat

В Кыргызстане официально запущена новая цифровая образовательная платформа Ustat, предназначенная для дистанционного обучения и повышения квалификации педагогов. Проект реализован Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при Министерстве просвещения КР.

Запуск платформы приурочен к 80-летию Института и стал важным этапом в его цифровом развитии.

"Цифровизация образования - это требование времени. Платформа Ustat открывает новые возможности для каждого учителя Кыргызстана, независимо от региона проживания. Мы стремимся сделать повышение квалификации доступным и прозрачным", - отметил директор института Алмазбек Токтомаметов.

Платформа разработана отечественной IT-компанией Ulut Soft.kg по заказу Министерства просвещения КР и является частью государственной программы цифровизации образования.

Ustat позволяет педагогам проходить обучение онлайн, не отрываясь от работы.

Среди возможностей платформы:

• онлайн-курсы и видеоуроки;

• тестирования и практические задания;

• автоматическая выдача электронных сертификатов;

• личный кабинет с отслеживанием прогресса;

• уведомления о новых курсах и методические материалы.

На сегодняшний день на платформе зарегистрировано более 9 тысяч учителей, уже начавших обучение и получающих электронные сертификаты нового образца.

Ustat интегрирована с государственной системой АИС "Мугалим", что обеспечивает прозрачность и исключает возможность подделки сертификатов.

Каждый педагог проходит реальную регистрацию, а результаты обучения фиксируются автоматически.

- "Теперь каждый сертификат подтверждён знаниями. Изменить результаты невозможно, и это укрепляет доверие к системе повышения квалификации", - подчеркнул Токтомаметов.

Директор Института напомнил, что в новом законе об образовании отменено требование проходить повышение квалификации раз в пять лет. Теперь предлагается обучать педагогов ежегодно.

- "Пять лет - слишком долгий срок. Учитель должен учиться постоянно, чтобы не терять квалификацию. Благодаря цифровым платформам это стало возможным", - добавил он.

По данным Института, если в 2018–2019 годах обучение прошли 11–12 тысяч учителей, то в 2023–2024 учебном году - уже 54 тысячи, а в 2024–2025 - 41 тысяча педагогов, что превысило плановые показатели на 140%.

Институт повышения квалификации педагогических кадров был создан в 1945 году и за 80 лет стал ведущим центром профессионального роста учителей Кыргызстана.

- "Наша миссия - поддерживать учителя. Ведь сильный учитель - это сильная школа, а сильная школа - сильное будущее страны", - подчеркнул Алмазбек Токтомаметов.


Министерство образования, информационные технологии, Кыргызстан
