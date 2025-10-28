Как команда Улана Адамалиева изменила кыргызское кино

Сразу на нескольких международных конференциях представители различных посольств отметили достижения Кыргызстана в сфере кино. В своих выступлениях они говорили о менеджменте европейского уровня, обновлении и энергичности, которые заметно изменили отрасль всего за один год. Многие связывают эти перемены с деятельностью команды под руководством директора департамента кинематографии Улана Адамалиева.

"Иностранные коллеги отмечают, что департамент кинематографии открыл новую страницу кыргызского кино. 2025 год стал временем роста, обновления и международного признания. И, что немаловажно, работать с Кыргызстаном в сфере кино стало понятнее и легче", - отметил Адамалиев.

По его словам, этот год стал для отечественного кинематографа особенным. Фильмы кыргызских режиссеров с триумфом прошли по самым престижным фестивалям мира. На Шанхайском международном кинофестивале лента Актана Арыма Кубата "Черный. Красный. Желтый" получила Гран-при, а картина "Долгая дорога к джайлоо" удостоилась главного приза в немецком Оберхаузене, открыв путь к премии "Оскар". Также картины молодых режиссеров "Аян", "Беглец" и другие завоевали награды на авторитетных фестивалях, вдохнув новую жизнь в кыргызское кино.

"2025 год стал годом активного международного сотрудничества. Кыргызстан заключил соглашения о совместном кинопроизводстве с Италией, Турцией, Россией, Францией, Китаем и другими странами. Уже начата реализация совместных проектов "Волшебный кувшин", "Кассандра", "Кыргызско-турецкие отношения"", - отметил Адамалиев.

Еще одним значимым достижением стало открытие национального стенда Кыргызстана на кинорынке Marché du Film Каннского фестиваля и участие в Пусанском международном кинофестивале, где кыргызское кино оказалось в центре внимания мировых продюсеров. III Бишкекский международный кинофестиваль собрал известных деятелей мирового кинематографа и превратил столицу в культурный центр региона.

При этом, по словам Адамалиева, развитие кинематографии признано одним из ключевых направлений государственной культурной политики. Для повышения качества и выхода отрасли на международный уровень создан Национальный совет по кинематографии при Правительстве КР под руководством заместителя председателя Кабмина Эдила Байсалова.

На киностудии уже идут съемки масштабного исторического художественного фильма о Жусупе Абдрахманове, человеке, заложившем основы кыргызской государственности. Кроме того, реализуется научно-историческая киноэкспедиция "Ата-бабаларыбыздын изи менен" в Турции (г. Изник). Проект направлен на изучение древних корней кыргызского народа, его культурного наследия и связей с Османской империей.

"Мы хотим, чтобы этот эпизод истории, о котором знают в Турции и восхищаются мужеством наших предков, стал источником гордости для всего Кыргызстана", - подчеркнул Адамалиев.

Достигнуты договоренности о прокате кыргызских фильмов в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Иране и Пакистане. Это станет важным шагом для укрепления культурных связей и выхода национального кино на мировой рынок.

"Все это результат целенаправленной работы. Мы создаем кино нового уровня и продвигаем его в мире. И это только начало. Впереди множество проектов, о которых пока рано говорить", - добавил Улан Адамалиев.

Пока готовился материал, стало известно, что директор департамента кинематографии подал заявление об уходе, и его уже подписали.

Напомним, ранее VB.KG рассказывал о концепции департамента снимать фильмы о героях Кыргызстана. Эта инициатива получила поддержку государства. И действительно, сейчас важно рассказывать истории о людях, которые проявляют героизм в повседневной жизни: во время пандемии, в армии, в школе, в больнице, на татами.

После интервью с Уланом Адамалиевым многие читатели стали интересоваться кыргызскими сказками и мифами, вдохновившись его словами о потенциале молодых режиссеров и о том, что кыргызские мастерские уже работают с Голливудом и другими крупными студиями.

Сегодня кыргызское кино переживает ренессанс. И хочется верить, что талант и энергия менеджера международного уровня, патриота своей страны Улана Адамалиева найдут достойное продолжение на благо Кыргызстана.