Кыргызстан сможет хранить до 1000 тонн золота в новом хранилище Нацбанка

Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия нового здания Национального банка в Бишкеке, передает ИА "Кабар".

Выступая на мероприятии, глава государства отметил, что ранее страна испытывала трудности в вопросе хранения золотовалютных резервов.

"Условия были слабыми, и нередко нам приходилось хранить запасы золота в иностранных банках. Теперь же Национальный банк располагает крупнейшим в стране хранилищем, отвечающим международным стандартам, способным обеспечивать хранение до 1000 тонн золота. Отныне мы можем не только надежно хранить собственные запасы, но и предоставлять услуги по хранению драгоценных металлов клиентам", - подчеркнул президент.

По словам Садыра Жапарова, открытие нового здания и современного хранилища Национального банка - это важный шаг в укреплении финансового суверенитета Кыргызстана и развитии его банковской инфраструктуры.

Глава государства выразил уверенность, что новое здание станет символом стабильности и прозрачности национальной финансовой системы.