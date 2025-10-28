Погода
Турецкие СМИ отреагировали на уголовное дело против блогера Азиза Хакимова

В Узбекистане возбуждено уголовное дело против блогера Азиза Хакимова, известного под псевдонимом Comrade Aziz. Его обвиняют в "пропаганде войны" и "разжигании национальной, расовой или религиозной вражды". Однако ситуация вышла далеко за рамки внутреннего медийного поля страны - на неё обратили внимание зарубежные СМИ, включая Турцию. Об этом сообщает сайт dknews.kz.

Турецкое издание Samanyolu Haber опубликовало статью под заголовком "Rusya ve Özbekistan arasında gazeteci gerilimi" - в переводе "Журналистская напряженность между Россией и Узбекистаном".

В статье говорится, что задержание Хакимова и предъявленные ему обвинения воспринимаются как часть более широкого контекста отношений между Узбекистаном и Россией. Хакимова обвиняют в "пропаганде войны" ("savaş propagandası yapmak") и "разжигании ненависти" ("nef¬reti kışkırtmakla") в связи с публикацией исторических и политических материалов. Автор статьи отмечает, что Узбекистан как стратегический партнёр России находится в ситуации, когда подобные случаи могут влиять на двусторонние отношения: "Rusya ve Özbekistan arasındaki ilişkiler … stratejik ortaklık … ticaret, endüstriyel, bilimsel, eğitim ve kültürel bağlara kadar geniş bir alanı kapsıyor".

Турецкие медиа указывают, что дело блогера рассматривается не просто как медийный инцидент, а как сигнал, способный повлиять на миграцию, инвестиции и экономическую стабильность Узбекистана, если восприниматься как признак ухудшения правовой среды. (Это сформулировано в вашем вводном тексте - отдельная цитата из турецких авто¬ров.)

Таким образом, внимание турецких медиа показывает, что дело Хакимова приобретает международное звучание, особенно в контексте отношений Ташкента с Москвой.

Почему это важно

Международный резонанс

Публикация в турецких СМИ свидетельствует, что история получила внимание за пределами страны. Это повышает уровень публичности и усложняет внутреннее управление ситуацией.

Отношения между Россией и Узбекистаном

В статье подчёркивается, что Узбекистан и Россия поддерживают стратегическое партнёрство в разных сферах. Восприятие дела Хакимова как элемента напряжённости может повлиять на дипломатические и экономические связи.

Влияние на инвестиционный климат

Турецкие наблюдатели отмечают, что уголовные дела против блогеров и журналистов способны формировать тревожный сигнал для иностранных инвесторов, влияя на восприятие правовой среды в Узбекистане.

Реакция России

Пока официальные органы РФ воздерживаются от публичных комментариев. Это отражает осторожную позицию, учитывая чувствительность темы.

Вопрос свободы выражения

По данным открытых источников, Хакимов публиковал материалы о советской истории и геополитике, что могло вызвать неоднозначную реакцию властей. Это делает дело показательным для обсуждения границ свободы слова в регионе.

Что остаётся неизвестным

• Подробности обвинений пока не раскрыты.

• Позиция официального Ташкента ограничивается короткими заявлениями, и оставляет поле для домыслов и слухов.

• Неясно, последуют ли официальные комментарии или шаги со стороны Турции и России.

Вывод

История Азиза Хакимова перестала быть внутренним делом Узбекистана. Турецкие СМИ рассматривают её как часть более широкого контекста - от отношений с Россией до состояния свободы выражения мнений. Для Ташкента это сигнал: даже локальные медийные дела могут быстро стать предметом международного обсуждения и повлиять на имидж страны.


Теги:
Турция, Узбекистан
