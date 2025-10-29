Погода
$ 87.30 - 87.63
€ 101.00 - 101.90

Сборная Кыргызстана пропустит ноябрьские даты ФИФА

187  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызский футбольный союз (КФС) официально сообщил, что национальная сборная Кыргызстана по футболу не будет проводить учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи в ноябрьские даты ФИФА.

Решение принято в связи с тем, что в этот период основное внимание федерации сосредоточено на подготовке молодежной сборной Кыргызстана (U-23) к Кубку Азии 2026 года. Этот престижный турнир пройдет в январе следующего года и станет важным этапом развития молодых игроков страны.

По информации КФС, команда U-23 уже начала планомерную подготовку к соревнованию. В ноябре в Кыргызстане планируется проведение международного турнира с участием молодежной сборной, который станет частью тренировочного процесса перед поездкой на континентальное первенство.

Напомним, Кубок Азии среди молодежных сборных (U-23) пройдет в январе 2026 года. Победитель турнира получит прямую путевку на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.

Подробности о составе команды, соперниках по ноябрьскому турниру и расписании матчей КФС обещает объявить в ближайшее время.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452004
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  