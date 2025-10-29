Сборная Кыргызстана пропустит ноябрьские даты ФИФА

Кыргызский футбольный союз (КФС) официально сообщил, что национальная сборная Кыргызстана по футболу не будет проводить учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи в ноябрьские даты ФИФА.

Решение принято в связи с тем, что в этот период основное внимание федерации сосредоточено на подготовке молодежной сборной Кыргызстана (U-23) к Кубку Азии 2026 года. Этот престижный турнир пройдет в январе следующего года и станет важным этапом развития молодых игроков страны.

По информации КФС, команда U-23 уже начала планомерную подготовку к соревнованию. В ноябре в Кыргызстане планируется проведение международного турнира с участием молодежной сборной, который станет частью тренировочного процесса перед поездкой на континентальное первенство.

Напомним, Кубок Азии среди молодежных сборных (U-23) пройдет в январе 2026 года. Победитель турнира получит прямую путевку на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.

Подробности о составе команды, соперниках по ноябрьскому турниру и расписании матчей КФС обещает объявить в ближайшее время.