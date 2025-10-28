Погода
Начался прием аккредитаций СМИ на Кубок Азии по футболу (U-23)

Самуэль Деди Ирие
Азиатская футбольная конфедерация (AFC) объявила о старте аккредитации представителей средств массовой информации для освещения Кубка Азии (U-23) 2026 года. Турнир пройдет с 6 по 24 января 2026 года в Саудовской Аравии.

Аккредитация позволит журналистам, фотографам и телеоператорам получить доступ к официальным мероприятиям турнира, зонам интервью, пресс-конференциям и матчам. Представители СМИ могут подать заявки через официальный портал AFC Media Channel в установленные сроки.

Напомним, молодежная сборная Кыргызстана (U-23) впервые в истории сыграет на Кубке Азии. Команда попала в группу "A", где ее соперниками станут сборные Саудовской Аравии, Вьетнама и Иордании.

В соревновании примут участие 16 сильнейших сборных континента, которые поборются не только за звание чемпиона Азии, но и за путевки на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе, так как Кубок Азии U-23 является квалификационным этапом.

Более подробную информацию о сроках и правилах аккредитации можно найти на официальном сайте Кыргызского футбольного союза - kfu.kg

.


