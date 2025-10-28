Погода
$ 87.25 - 87.65
€ 101.00 - 101.90

Самокаты в Кыргызстане: в 70% случаев – транспорт, а не развлечение

318  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Аналитики Яндекс Go рассказали, как жители Кыргызстана используют самокаты в течение сезона (март-август). Первые 1-2 поездки чаще остаются развлекательными, но после второй более 70% поездок переходят в транспортный сценарий. Средняя продолжительность поездки как в дневное, так и в ночное время – 11 минут.

Более трети маршрутов активных пользователей (совершивших более 10 поездок за март-август) повторяются, то есть приходятся на места, которые посещались минимум 5 раз за сезон. Пиковый спрос приходится на 6-7 утра и на 16-17 дня. 15% поездок на самокатах приходятся на ночное время (с 23:00 до 06:00), когда общественный транспорт не работает. В это время они становятся альтернативой автобусам и маршруткам, позволяя добраться домой быстрее.

Использование шеринговых самокатов помогает сократить расходы на передвижение по городу за счёт отсутствия затрат на обслуживание личного транспорта. Кроме того, поездки на самокатах зачастую обходятся дешевле, чем на других видах транспорта. 

Помимо экономии денег на поездках, самокаты экономят и время. За сезон пользователи кикшеринга, которые предпочли самокат передвижению пешком, сэкономили более 233 тысяч часов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452007
Теги:
транспорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  